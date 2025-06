L’arte senza confini torna protagonista a Farra d’Isonzo e dintorni

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Farra d’Isonzo Art Without Borders, il progetto culturale promosso dal Comune di Farra in collaborazione con una rete territoriale ampia e virtuosa, per esplorare l’arte come strumento di comunicazione, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Sono partner del progetto anche in questa edizione: Associazione Musicale e Culturale di Farra d’Isonzo APS, ASD Just Dance & Fit, Associazione Conquistando Escalones ODV, con cui collabora IoDeposito. Alle collaborazioni ormai tradizionali, si aggiungono le partnership con i Comuni di Gorizia e Gradisca d’Isonzo. Al progetto partecipano infine numerosi professionisti del territorio. Dal 23 giugno fino a ottobre 2025, concerti, spettacoli, laboratori e incontri pubblici animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isontino, offrendo occasioni di bellezza, relazione e scoperta. Il progetto è realizzato grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Farra, della Tenuta Villanova, di Cantine Jermann e di Borgo Conventi.

L’arte per abbattere i confini – Il cuore dell’iniziativa è espresso già nel nome: Art Without Borders. Confini fisici, mentali, culturali, di genere o disabilità vengono superati attraverso il linguaggio universale dell’arte. La musica, la danza, la pittura, la narrazione diventano strumenti potenti di inclusione e di coesione sociale, in un dialogo aperto tra comunità e linguaggi espressivi.

Attraverso musica, danza, laboratori e incontri, la rassegna mira a: sensibilizzare sul potere dell’arte come veicolo di inclusione e valorizzazione territoriale; favorire sinergie tra enti, associazioni e comunità, costruendo legami duraturi; promuovere il territorio attraverso location d’eccellenza, accessibili e integrare con visite guidate e degustazioni.

L’obiettivo del Comune – L’amministrazione comunale ha scelto questo progetto perché vuole che l’arte sia un’esperienza condivisa, un pretesto per esplorare il territorio e riconoscersi in una comunità aperta e accogliente. Art Without Borders è più di un festival: è un invito a riconoscersi in un territorio senza confini, dove l’arte diventa linguaggio universale di incontro e trasformazione. E per questo motivo ogni appuntamento è accessibile, oltre ad essere gratuito, in alcuni casi con iscrizione obbligatoria e sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un cartellone che parla al territorio – La rassegna si sviluppa come un viaggio sensoriale e collettivo, toccando cantine vinicole come Tenuta Villanova, Borgo Conventi, Cantine Jermann, corti storiche, biblioteche e piazze, per trasformare luoghi della tradizione in palcoscenici dell’incontro.

Informazioni Pratiche – Tutti gli eventi sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria e sono raggiungibili a partire dalla pagina web dedicata alla rassegna, https://bit.ly/AWB2025 , dove si possono trovare i dettagli dei singoli appuntamenti e le modalità di partecipazione.

Il calendario degli appuntamenti

CONCERTI E SPETTACOLI

Concerto di Tango Argentino Ballabile

Martedì 1 luglio, ore 20:30,·Cantine Jermann (Ruttars)

Un’esperienza coinvolgente che fonde musica dal vivo e danza sociale, in un’atmosfera autentica di milonga aperta al pubblico. Il sestetto diretto dal bandoneonista Patricio Bonfiglio accompagnerà la serata con un repertorio ispirato ai grandi del tango argentino come Di Sarli, D’Arienzo, Troilo e Pugliese. Accanto all’orchestra, ballerini esperti guideranno e animeranno la pista, offrendo a tutti – neofiti e appassionati – la possibilità di vivere il tango come occasione di incontro, espressione corporea, ascolto ed empatia. Appuntamento dell’ASD Just Dance & Fit in collaborazione con la professionista Rosanna Chini.

Exù Trio – Saudade e Maravilha

Mercoledì 9 luglio,ore 20:30, Tenuta Villanova

Saudade e Maravilha è un progetto musicale nato da un’idea del musicista e musicoterapeuta Letizia Felluga e dedicato alla musica brasiliana. Il trio propone un repertorio che attraversa i molteplici stili della tradizione carioca – dalla bossa nova al choro, dal baião al maracatù – interpretando brani di Jobim, Guinga, Nascimento, Djavan e altri, anche di propria composizione. Un’esperienza sonora che fonde saudade e meraviglia, alla scoperta della ricchezza culturale e musicale del Brasile.

Spettacolo di danza “Oltre il Fiume”

Mercoledì 16 luglio, ore 21:00, Piazza Vittorio Emanuele III, Farra d’ Isonzo

Un viaggio coreografico tra identità e incontro: 15 coreografie originali mescolano stili diversi – dalla Baby Dance all’Hip Hop, dalla Danza Orientale al Modern – per raccontare il fiume non come confini, ma come simbolo di connessione e trasformazione interiore. Uno spettacolo firmato ASD Just Dance & Fit.

Farra ChitarrEnsemble

Mercoledì 23 luglio, ore·20:30,·Corte Marco d’ Aviano, Gradisca d’ Isonzo

Un ensemble formato da 19 chitarristi e 2 contrabbassi, nato all’interno dell’Associazione Musicale e Culturale di Farra d’Isonzo e diretto dal M° Mauro Pestel. Il repertorio spazia dalla musica rinascimentale a quella popolare, con l’intento di valorizzare la pratica del suonare insieme come strumento formativo e culturale.

Concerto con Orchestra d’ Archi

Mercoledì 30 luglio,ore 20:30, Borgo Conventi

Fondata nel 2003 e diretta dalla prof.ssa Annalisa Clemente, l’orchestra è composta da studenti, ex allievi e appassionati. Si esibirà in un programma che spazia da Vivaldi a Mozart, da Bach a Rossini, arricchito da solisti e voci, per un concerto che celebra il piacere e la bellezza del suonare insieme. Appuntamento a cura dell’Associazione Musicale e Culturale di Farra d’Isonzo.

LABORATORI

Danza Educativa

23–27 giugno, ore 17:00 – 18.30, Sala del Consiglio, Comune di Farra d’ Isonzo

Un percorso dedicato alla riscoperta del movimento come forma di espressione personale e comunicazione non verbale. Aperto alla fascia adulta, il laboratorio propone un approccio creativo alla danza, che ogni corpo e ogni storia, con attività che spaziano dall’improvvisazione alla composizione guidata. Conduce Giovanna Coletta, danzaeducatrice e formatrice con esperienza in ambito educativo e scolastico. Appuntamento a cura di ASD Just Dance & Fit.

Pittura Intuitiva

1, 3, 4 luglio, ore 17:30–19:00, Borgo Conventi

Un’esperienza creativa e meditativa che invita a dipingere con spontaneità, ascoltando l’intuito e liberando emozioni attraverso il colore. Nessuna tecnica da seguire, solo la libertà di esprimersi con mani, pennelli e movimento. Conduce Raffaella Tomasini, insegnante di yoga e pittrice intuitiva. Appuntamento a cura dell’Associazione Conquistando Escalones.

Nota nell’Aria

10/11/18/19/24/25 giugno, 2/3/8 luglio – ANFFAS Gorizia

Un laboratorio musicale inclusivo rivolto a persone adulte con disabilità psicofisiche, ideato come spazio protetto di espressione, relazione e benessere. Attraverso attività sonore individuali e collettive, il percorso stimola funzioni percettive, comunicative, emotive e motorie, promuovendo l’integrazione psicocorporea e il contenimento degli stati ansiosi. Un’esperienza sensibile e centrata sulla persona, realizzata in collaborazione con Anffas Gorizia. Appuntamento a cura di Associazione Conquistando Escalones in collaborazione con la professionista musicista e musicoterapeuta Letizia Felluga e con il produttore Andrea Buttignon.

Concorso per giovani compositori

scadenza delle iscrizioni: 13 luglio

Il concorso invita compositori emergenti a presentare opere inedite ispirate al tema “Emozioni nascoste”, promuovendo la creatività musicale come forma di espressione autentica e personale. Le composizioni, libere nel genere e nella strumentazione, saranno valutate per originalità, coerenza e impatto emotivo. L’opera vincitrice verrà prodotta in studio di registrazione e diffusa all’interno della rassegna. Appuntamento a cura del produttore professionista Andrea Buttignon.

Arte spazio cittadinanza

7–11 luglio, ore 9:00–12:30, Area festeggiamenti di Farra d’ Isonzo

Un laboratorio artistico gratuito per ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su, in cui l’arte contemporanea diventa strumento di esplorazione del territorio, relazione e crescita personale. Le attività, condotte con il metodo Comfort Zone da Giovanna Bressan e Benedetta Giacomello, sono realizzate in collaborazione con IoDeposito. Il percorso si concluderà con una mostra urbana aperta alla cittadinanza l’11 luglio. Appuntamento a cura dell’Associazione Conquistando Escalones in collaborazione con IoDeposito.

Danza per tutti

2–4 settembre, ore 16:00–18:00, Sala del Consiglio, Comune di Farra d’ Isonzo

Un laboratorio di danza sportiva inclusiva che celebra il corpo come strumento di espressione e relazione, aperto a persone con e senza disabilità. Attraverso esercizi, ascolto, musica e movimento, i partecipanti saranno accompagnati nella creazione di una coreografia condivisa. Conduce Elena Longhino, istruttrice e danzatrice con esperienza in progetti di danza integrata e paralimpica. Appuntamento a cura di ASD Just Dance & Fit.

INCONTRI, FORMAZIONE E “ LIBRERIE VIVENTI”

Conferenza Romance

Mercoledì 17 settembre, ore 18:00, Sala Conferenze, Casa Maccari (Gradisca d’ Isonzo)

Un incontro per approfondire il mondo del romance contemporaneo, con un focus sul sottogenere MM e LGBTQ+. Un dialogo aperto su letteratura, inclusione, stereotipi e narrazione delle emozioni, con editori, autori, traduttori e docenti di scrittura creativa. Un’occasione per scoprire come la storia d’amore possa essere uno strumento potente di rappresentazione e consapevolezza. A cura della professionista Raffaella Fioretti.

Corso di scrittura Romance

22–26 settembre, ore 17:00–19:00, Sala Giovani Lab, Casa Maccari

Un percorso di cinque incontri rivolto a partecipanti dai 16 anni in su, per esplorare la narrativa sentimentale attraverso storie che riflettono la diversità e la complessità dell’esperienza umana. Tra letture, esercizi e confronto, il laboratorio offre strumenti per raccontare l’amore in modo autentico, sensibile e rappresentativo. A cura della professionista Irene Pecikar.

Librerie Viventi

Dati in corso di definizione, Casa Maccari (Gradisca) & Biblioteca comunale di Gorizia

Incontri intimi e autentici con i “libri umani”: persone che raccontano in prima persona la propria storia, esperienza o identità. Un format interattivo che promuove il dialogo, l’ascolto e l’inclusione, trasformando la narrazione in uno strumento di empatia e scoperta reciproca.

