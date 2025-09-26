Lasciare lo stadio vuoto, niente partita con Israele, ma riempire una piazza con tanta musica e gioia solidale

Disertare lo stadio e riempire la piazza di voci e musica. Questo in estrema sintesi quanto proposto dal neo costituito comitato “Stadio vuoto” che vede tra i primi promotori noti nomi e impegnati nella società civile, ai quali, si dicono certi, si affiancheranno in tanti. Così questa mattina in una conferenza stampa Andrea Sandra, Franco Corleone, Massimo Brianese, Roberta Casco, Bruna Gover e Paolo lannacone hanno presentato la loro proposta che partendo dall’invito a disertare lo stadio di Udine dove, martedì 14 ottobre, se non sarà cancellata dalla UEFA, si svolgerà la partita Italia Israele veda invece non solo la partecipazione all’annunciato corteo pro Palestina, ma anche una sorta di happening musicale, momento di gioia e divertimento, in alternativa alla partita il tutto nella serata di Martedì 14 ottobre 2025 in Piazza Venerio.

Si legge nell’appello diffuso: “Il 14 ottobre, a Udine, si svolgerà — come noto — la partita di calcio tra la nazionale italiana e quella israeliana. La mobilitazione popolare è già molto attiva e dovrà trovare il suo punto culminante proprio nel giorno della

partita, attraverso iniziative nonviolente capaci di sensibilizzare ulteriormente l’intera popolazione. Non c’è regione in Italia, prosegue la nota, che abbia conosciuto più a fondo del Friuli il dolore della guerra, della violenza e dell’occupazione militare. Ed è proprio il popolo friulano che, più di tanti altri, ha oggi il diritto di esprimere il proprio dissenso di fronte alla carneficina in corso e al disegno criminale del governo israeliano. Occorre dare vita a manifestazioni in cui prevalgano i valori della libertà, del rispetto dei diritti umani,

della tutela delle persone, di qualunque Paese esse siano, che intendono vivere in pace la propria esistenza. Per questo motivo, lanciamo l’iniziativa pacifica STADIO VUOTO e chiamiamo la società civile a collaborare per la sua riuscita”.

“STADIO VUOTO, prosegue la nota, per non assistere all’ipocrisia di uno spettacolo sportivo incuranti di quanto sta accadendo nel martoriato territorio palestinese. Se nessuno sarà sugli spalti, quel silenzio sarà il più eloquente urlo di protesta e di rifiuto di

qualunque politica di guerra, da qualunque parte essa provenga.

STADIO VUOTO è qualcosa più di uno slogan da lanciare. È la resistenza passiva a un mondo che ci viene imposto, che non ci rappresenta, che non ci piace. E presa di coscienza di fronte alla deriva oppressiva, repressiva e necrofila dei governi potenti del mondo, e il suo netto rifiuto. Allo stesso tempo, prosegono i promotori dell’iniziativa, vogliamo offrire un’alternativa concreta: un momento collettivo in cui si alzi forte la voce

della solidarietà— che arrivi al popolo palestinese martoriato, ma anche a quella parte del popolo israeliano che rifiuta la politica del proprio governo. Proponiamo perciò l’organizzazione di un concerto pubblico, in contemporanea con la partita. Sarà un’occasione per affermare, insieme, l’esistenza, la forza e la volontà di una comunità che sceglie la pace, che resiste, che non accetta e che costruisce un mondo più giusto.

Invitiamo a partecipare artisti e artiste, in particolare quelli aderenti alla rete artistsforpalestina-italia.org, ma anche chiunque voglia dare il proprio contributo”. L’iniziativa, è stato chiarito, dovrebbe svolgersi anche nel caso che l’incontro sportivo dovesse essefre, come auspicabile, soppresso per decisione delle autorità sportive. Si tratta di una iniziativa complessa da organizzare in tempi così ristreetti e per questo, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, verrà chiesto aiuto al Comune di Udine. “Il Sindaco di Udine, si legge ancora nell’appello diffuso ai media, ha già espresso il suo parere sull’inopportunità della partita e gli chiediamo ora di sostenere attivamente l’iniziativa, mettendo a disposizione strutture, attrezzature e servizi necessari per la

buona riuscita del concerto”.

Per aderire all’appello STADIO VUOTO

link https://forms.gle/RUwrqe8WM9oieEXaA