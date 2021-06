L’Assemblea degli azionisti di Friulia ha approvato il bilancio 2020

L’assemblea degli azionisti di Friulia, riunitasi oggi a Trieste alla presenza dell’Assessore alle finanze Barbara Zilli, ha approvato il Bilancio della finanziaria regionale al 31 dicembre 2020.

L’esercizio appena concluso ha visto Friulia impiegare oltre 40,6 milioni di euro in 20 operazioni totali che hanno coinvolto diverse realtà del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia: un valido accompagnamento per la ripartenza in un periodo senza precedenti caratterizzato dalla drammatica pandemia Covid-19. In particolare, sono stati attuati interventi finalizzati al sostegno della crescita sia organica che per linee esterne, all’accompagnamento manageriale, al finanziamento alternativo d’impresa e al rilancio aziendale.

Tra i principali indicatori analizzati, l’utile netto si è attestato sui 4,6 milioni di euro, mentre il valore complessivo degli interventi è arrivato a 190 milioni di euro (+10% rispetto al 2019) in 94 aziende partecipate (80% PMI), rappresentative di 10.800 dipendenti e il cui fatturato aggregato è pari a circa 2,7 miliardi di euro: numeri rilevanti che – sommati a quelli delle partecipate strategiche Autovie Venete, Finest e Interporto Trieste - corrispondono a poco meno del 10% del fatturato e dei dipendenti delle società di capitali con sede in Friuli Venezia Giulia.

Friulia si è poi resa protagonista per aver intrapreso diverse operazioni di “finanza innovativa” che in questi anni hanno permesso a numerose aziende di accedere a forme di finanziamento in maniera più semplice e con un iter agevolato: grazie a tali strumenti è stato possibile accelerare lo sviluppo di 303 microimprese che hanno potuto beneficiare di risorse finanziarie flessibili per un controvalore complessivo di 8,1 milioni di euro ed essere vicini ai settori più colpiti dalla pandemia – quali il turismo - attraverso il Turismo Multiloan FVG.

Tra gli strumenti maggiormente impiegati troviamo inoltre i “Minibond” che, nel 2020, hanno superato la quota di 16,4 milioni di euro confermandosi tra le principali fonti alternative e complementari ai finanziamenti bancari.

Il 2020 ha inoltre visto la strutturazione e la negoziazione di tre importanti operazioni concluse nei primi mesi del 2021, che hanno consentito di riorganizzare il tessuto delle partecipazioni della finanziaria regionale.

Innanzitutto Friulia - insieme ai principali istituti bancari, ai confidi e alle associazioni artigianali regionali - ha concluso l’aumento di capitale in PerMicro, il principale operatore di microcredito in Italia con l’obiettivo di stringere un’alleanza strategica per lo sviluppo del microcredito nella regione FVG, che ancora mancava di un operatore di rilievo nel settore.

Per facilitare lo sviluppo e la crescita del commercio e dell’intermodalità in Friuli Venezia Giulia, Friulia ha poi favorito l’entrata di Duisport, il più grande terminalista intermodale a livello globale, nel capitale sociale dell’Interporto di Trieste. Grazie a questo accordo Friulia ha supportato lo sviluppo e l’internazionalizzazione di un’azienda strategica per lo sviluppo del territorio, contribuendo a rendere il sistema infrastrutturale regionale uno degli hub chiave per l’arrivo e l’inoltro delle merci.

Tra le principali operazioni progettate nel corso del 2020, rientra anche l’aumento di capitale di 3,1 milioni di euro di Friulia nei confronti di Biovalley Investments Partner S.p.A. (BIP S.p.A.) - holding industriale specializzata nella ricerca, commercializzazione e vendita di farmaci orfani ed in investimenti in società innovative operanti nei mercati delle tecnologie avanzate per la medicina. L’operazione ha permesso di integrare in BIP il Business Innovation Center (BIC Incubatori FVG), nato nel 1986 come secondo incubatore certificato italiano, favorendo così la creazione a Trieste di un polo del BioHighTech di importanza nazionale e internazionale composto da 13 aziende per un consolidato complessivo di 7,8 milioni di euro.

L’Assemblea degli Azionisti ha poi provveduto alla nomina delle cariche del CdA. Federica Seganti è stata confermata come Presidente e Amministratore Delegato, mentre Barbara Bortolussi, Francesco Clarotti, Lucia Cristina Piu e Mario Pellegrini manterranno la carica di consiglieri.

Rinnovare la fiducia al presidente e al Cda di Friulia significa innanzitutto premiare il loro lavoro svolto fino ad oggi ma anche e soprattutto dare continuità all’opera di sostegno al mondo imprenditoriale regionale – ha dichiarato l’Assessore alle finanze della Regione Barbara Zilli. “In un momento importante e straordinario qual è quello della ripartenza post covid è importante che la finanziaria della Regione porti avanti il lavoro iniziato nel periodo pandemia, potenziando le strategie fino ad ora messe in atto, riservando al contempo una attenzione particolare e puntuale a favore non solo delle grandi aziende presenti in Friuli Venezia Giulia ma anche delle medie, piccole e piccolissime imprese del territorio. A ciò si aggiunge infine la necessità di dare maggiore attenzione, nel più breve tempo possibile, a nuovi strumenti finanziari che possano essere di supporto alle esigenze espresse dall’intero comparto produttivo regionale”.

“Anche il bilancio di quest’anno presenta numeri positivi che dimostrano la solidità dell’assetto societario e finanziario di Friulia, che ha superato con successo la crisi legata alla pandemia – ha sottolineato la Presidente di Friulia Federica Seganti. “Il bilancio chiuso lo scorso 31 dicembre ha infatti visto aumentare fino a 190 milioni di euro gli investimenti a sostegno dello sviluppo di 94 aziende partecipate, con una crescita del 10% rispetto al 2019. Un risultato non scontato che è il frutto di una strategia ben precisa che guarda al risultato nel lungo periodo.

Oltre agli interventi deliberati abbiamo condotto più di 59 contatti con imprese attive in diversi settori qualificanti il tessuto produttivo regionale. Si tratta di un impegno fondamentale che porteremo avanti anche in futuro per continuare ad offrire un supporto sul fronte consulenziale e finanziario con l’obiettivo di creare un vero e proprio network che comprende imprese, istituzioni, associazioni di categoria e i principali istituti bancari e finanziari presenti sul territorio regionale.

Un compito ancora più importante in un periodo di passaggio come quello che stiamo vivendo, in cui aziende hanno bisogno di poter accedere in maniera agevole e in tempi rapidi alle diverse formule di finanziamento necessarie non solo per ripartire, ma per progettare un futuro, possibilmente, senza pandemia.

Friulia continuerà comunque a farsi trovare pronta e a sostenere il tessuto imprenditoriale regionale come ha già fatto nel 2020, quando ha deliberato interventi complessivi per 50 milioni di euro in misure urgenti per il sostegno finanziario delle imprese partecipate.

Un ringraziamento speciale va poi a tutti i nostri dipendenti, che non hanno mai fatto mancare il loro impegno e il loro sacrificio durante tutto il lockdown e non solo, nella consapevolezza dell’importanza del loro ruolo in Friulia”.

Il commento dell'assessore Zilli

"L'approvazione del bilancio di Friulia è la conferma del buon operato di questo Consiglio di amministrazione e di tutto l'assetto societario della holding. La Regione è soddisfatta per i risultati raggiunti e ancora più per la richiesta giunta da più parti e raccolta da Friulia di continuare ad essere un partner strategico operativo anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio".

Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta oggi a Trieste all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della finanziaria regionale Friulia Spa (di cui la Regione detiene il 78,40 per cento del capitale sociale), riunitasi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

"La mission della società verrà ulteriormente rafforzata nel prossimo triennio - ha aggiunto Zilli - in forza della necessità di sostenere le professionalità e le alte competenze delle nostre aziende friulane e giuliane e soprattutto nella ricerca di nuovi ambiti operativi. Questo obiettivo comporta anche il sostegno a nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, un traguardo che nelle linee strategiche la Giunta regionale ha voluto affidare a Friulia e siamo certi che anche questo risultato sarà raggiunto nei tempi che si è data la nostra partecipata regionale".

Per l'assessore "in particolare devono essere sostenuti gli investimenti nel settore turistico-ricettivo per elevare l'offerta con ristrutturazioni e rinnovi degli immobili, per la riqualificazione e rigenerazione urbana che permetta di migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile. Vanno quindi favoriti interventi strategici per infrastrutture, logistica, settore terziario, con il sostegno a innovazione tecnologica, digitalizzazione e competitività".

Venendo ai dati di bilancio, Zilli ha sottolineato come "nonostante il 2020 sia stato un anno caratterizzato da una significativa recessione generale, le risultanze del bilancio di Friulia Spa evidenziano un utile netto pari a 4.663.332 euro e testimoniano di una forte azione svolta dalla società a favore degli investimenti nelle imprese del nostro territorio".

Gli investimenti attuati hanno superato il valore complessivo di 40,5 milioni (erano poco più di 18 milioni al 31 dicembre 2019), di cui 20,8 milioni di euro ricadono in partecipazioni e 19,8 in finanziamenti. Tra le misure straordinarie messe in campo da Friulia vi è stata anche l'erogazione di finanziamenti aggiuntivi a servizio di specifiche necessità di cassa e assistenza consulenziale gratuita per tutte le società in portafoglio. Quanto alla governance societaria, dopo il via libera unanime della giunta delle nomine alla conferma di Federica Seganti a presidente del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale ha confermato anche i tre consiglieri Barbara Bortolussi, Francesco Clarotti e Lucia Cristina Piu, nomine che sono state approvate dall'assemblea odierna.