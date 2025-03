L’associazione imprenditori boschivi del FVG ha un nuovo presidente: Stefano Casagrande subentra a Michelin

Stefano Casagrande, 36 anni, è il nuovo presidente dell’associazione imprenditori boschivi AIBO FVG. Titolare della Sanfoca Legnami Snc di Barcis, subentra ad Agostino Michelin, a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. “È per me un grande onore rappresentare questa associazione – ha dichiarato il neoletto all’assemblea dei soci, svoltasi nei giorni scorsi ad Amaro -. Mi impegnerò affinché AIBO FVG sia sempre più un punto di riferimento per lo sviluppo settoriale, con particolare attenzione alle aree montane e alla crescita del settore bosco-legno regionale, in sinergia con Regione, Legno Servizi e le realtà associative di contatto con il settore foresta-legno”.

L’incontro è stato l’occasione per approfondire opportunità e strumenti a disposizione delle imprese del settore bosco-legno regionale, nonché per fare il punto sulle attività dell’associazione e per discutere le prospettive future del comparto. All’evento hanno preso parte rappresentanti delle principali realtà del settore; tra i partecipanti Mirco Cigliani, presidente di Legno Servizi – Cluster Forestale FVG, Carlo Piemonte, direttore generale del Cluster Legno Arredo & Sistema Casa FVG, Luca Nardone, funzionario delegato di Confartigianato Imprese Udine.

Carlo Piemonte ha presentato la linea contributiva regionale specificatamente dedicata all’economia del legno, giunta ormai alla quarta edizione, evidenzando le sfide nazionali del settore, EUDR (regolamento sulla deforetsaione) in primis. Altro tema centrale, il lancio del progetto ForestAzione, illustrato da Mirco Cigliani e Luca Nardone, iniziativa che punta su innovazione, sicurezza e tracciabilità per supportare le imprese forestali nel miglioramento delle proprie competenze e nella competitività sul mercato. Il presidente di Legno Servizi ha sottolineato l’importanza del lavoro congiunto tra le diverse realtà del settore: “Il futuro delle nostre foreste e della filiera del legno passa attraverso la collaborazione e l’innovazione. Dobbiamo rafforzare le sinergie tra imprese, istituzioni e territorio, affinché la gestione forestale sostenibile diventi un motore di crescita economica e ambientale per il Friuli Venezia Giulia”.

Il dibattito ha toccato anche il tema della certificazione di gruppo COC FSC e PEFC per le imprese forestali, strumento chiave per il riconoscimento delle aziende che adottano pratiche sostenibili e per garantire la tracciabilità dei prodotti lungo l’intera filiera. Tra le anticipazioni più attese la terza edizione di “Foresta in Valle”, evento internazionale ormai consolidato che si terrà a fine maggio. La manifestazione conferma il FVG quale territorio di incontro privilegiato per il dibattito e di confronto tra esperti, istituzioni e operatori del settore, per discutere delle strategie e delle sfide legate a una gestione forestale sostenibile.