L’Associazione partigiani Osoppo ricorda i gemonesi caduti nella resistenza

Quella di quest’anno doveva essere la 75^ edizione della cerimonia che la comunità di Gemona del Friuli tiene a fine agosto a Ledis, per ricordare i 53 gemonesi caduti nella Guerra di Liberazione. L'emergenza COVID ha consigliato di rinunciare alla cerimonia, lasciando spazio ad un ricordo più sobrio, anche se non meno sentito rispetto agli scorsi anni.

La pausa forzata però si è trasformata in una importante opportunità in quanto è stato possibile realizzare alcuni lavori di sistemazione, non più rinviabili, nella Casa Alpina "Brigata Osoppo", accompagnati anche da alcuni significativi miglioramenti.

Grazie anche al contributo del Comune di Gemona è stato possibile realizzare il nuovo impianto di illuminazione basato su impianto fotovoltaico che sostituisce l’esistente illuminazione a gas. L’opera è stata eseguita dalla società Tecnoelettrica Copetti di Gemona, mentre il rifacimento dell’impianto idrico è stato eseguito dalla società Termoidraulica Turchetti di Gemona.

Un valido supporto logistico, per il trasporto dei materiali in loco, è stato dato dai diversi volontari che credono nel valore della cerimonia che, ogni anno a partire dal 1946, si svolge a Ledis. Ritornare in questi luoghi, per loro, è rendere onore ai genitori, ricordare i sacrifici che affrontarono sia in guerra sia in pace. Inoltre è anche onorare la gente di Gemona, che è giustamente orgogliosa della propria città e della propria storia. Perché Gemona seppe affrontare i lunghi anni della guerra e della Resistenza con coraggio e determinazione; furono anni caratterizzati da una straordinaria energia positiva che consentì poi di affrontare i difficili anni della ricostruzione del dopo guerra. La stessa energia positiva fu determinante anche per affrontare la drammatica ricostruzione dopo il terremoto del 1976. A conferma, uno dei primi impegni presi dal gruppo di volontari coordinato da Ezio Bruno Londero fu quello di ricostruire la baita e la chiesetta di Ledis proprio per non dimenticare ciò che aveva significato l’unità e la determinazione che avevano imparato nei giorni della guerra.

Ora la Casa Alpina "Brigata Osoppo". è ancora più accogliente e la struttura potrà continuare a mantenere la sua funzione di punto di riferimento per tutti i gemonesi e per gli amici della Osoppo in particolare.