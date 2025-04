L’Ateneo friulano inaugura “Ala” l’accademia delle libere abilità. Nuovissimo progetto di inclusione sociale

L’Università di Udine, insieme alla Fondazione Radio Magica ETS e alla Regione Friuli Venezia Giulia inaugura l’Accademica delle Libere Abilità (ALA), un nuovo progetto di inclusione sociale attraverso la cultura dedicato ai giovani dopo le scuole superiori. La presentazione del progetto si svolgerà durante una conferenza stampa lunedì 7 aprile alle 11 nella sede del rettorato dell’Università di Udine, a palazzo Antonini Maseri, in via Gemona 5 a Udine. Interverranno per illustrare gli obiettivi, il metodo e le attività formative di ALA Roberto Pinton , rettore dell’Università di Udine, Antonina Dattolo , referente del progetto per l’ateneo, Elena Rocco , referente della Fondazione Radio Magica ETS e Riccardo Riccardi , assessore alla Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione FVG.