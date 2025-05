Latisana, Liguori (Patto-Civica): “Serve chiarezza sui progetti per il Personale dell’Ospedale”

Chi resterà all’Ospedale di Latisana? Chi uscirà? E dove saranno ricollocati gli operatori sanitari coinvolti nelle esternalizzazioni previste a partire dal 1° luglio 2025? Sono queste le domande al centro dell’interrogazione che la Consigliera regionale Simona Liguori (Patto-Civica) ha rivolto alla Giunta regionale, prendendo spunto dal Piano Attuativo ASUFC 2025 in cui si ufficializzano nuove esternalizzazioni di servizi medici e infermieristici presso il presidio ospedaliero.

“Dalla Regione ci si aspetta una pianificazione chiara e trasparente – spiega Liguori – non annunci tecnici che nascondono un progressivo svuotamento del servizio sanitario pubblico. L’ospedale di Latisana è un presidio fondamentale per un territorio ampio e molti amministratori comunali, in primis i consiglieri di Latus Anniae stanno facendo rete nella difesa di questa struttura. Secondo quanto contenuto nel suddetto documento, dal 1° luglio verranno esternalizzati anche i servizi ambulatoriali collegati alla radiologia e ortopedia. Nella medesima esternalizzazione saranno coinvolti direttamente anche i servizi infermieristici e gli OSS di supporto alle attività di Pronto Soccorso. “Si parla espressamente di ricollocare 9 OSS e 7 infermieri – osserva la consigliera – ma non si dice dove, come e con quali garanzie.”

Nel suo atto ispettivo, Liguori chiede alla Giunta di dettagliare il destino lavorativo dei professionisti pubblici che attualmente sono in servizio nei reparti che saranno oggetto delle esternalizzazioni“La carenza di personale – conclude Liguori – non può giustificare un progressivo svuotamento dagli ospedali pubblici di professionisti che hanno dato e stanno dando tanto alle comunità” conclude