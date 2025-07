LAV (Lega Anti-Vivisezione): Riparte la sede di Udine

La LAV (Lega Anti-Vivisezione) torna attiva in Friuli. Dopo anni, ha riaperto la sede di Udine, che ha dato il via alle sue attività l’8 aprile con la proiezione, presso il cinema Visionario di Udine del documentario della LAV sulle violenze dei circhi con gli animali, dal titolo “L’ultimo spettacolo. Una battaglia legale senza precedenti. La storia della più grande liberazione di animali da un circo in Italia”, un film di Andrea Morabito.

Lo scorso sabato, 12 luglio, invece, dalle 08:00 alle 13:00, c’è stato il tavolo informativo, con opuscoli e volantini, al mercato di v.le Vat, sempre a Udine.

La prossima iniziativa invece, dal titolo “Il mare è la loro casa: lasciamoli liberi!” si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (UD), ospiti del Beach Village, ufficio spiaggia 7, lungomare Trieste, 9/A. Sarà presente anche in questa occasione un tavolo informativo, dalle 10:00 alle 12:00 e di nuovo dalle 16:00 alle 18:00 con cappellini e magliette per i più piccoli, una cartolina gioco e un piccolo libriccino per conoscere e dare voce ai piccoli abitanti del mare (granchi, paguri e pesci) e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente marino. Presente anche la Capitaneria di Porto.

Invitiamo quindi tutti gli adulti e i bambini sotto il gazebo arancione della LAV Udine!