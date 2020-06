Lavoratori dello spettacolo in piazza a Udine. Il covid ha reso visibile una crisi dalle radici antiche

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La manifestazione dei lavoratori dello spettacolo tenutasi a Udine ha messo il dito in una piaga dolorosa, non solo il fatto che centinaia di persone, il comparto in regione conta oltre 1300 addetti solo calcolando le maestranze che stanno dietro le quinte, esclusi quindi attori, cantanti, musicisti e ballerini, sono senza reddito, ma il fatto che il fermo obbligato dal coronavirus ha privato i cittadini di una delle cose migliori della vita, quella legata al divertimento e alla cultura, al pensiero e al sapere. Tutti elementi che rendono plastico e reale quanto espresso dal sommo poeta con il suo: “fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”. Dalla scuola all'università per arrivare all'industria dello spettacolo il covid rischia di fare vittime pesanti e non solo perchè lo spettacolo muove un giro d'affari pari nel solo Fvg a 60 milioni di euro, ma perchè un popolo privato della cultura diventa un corpo vuoto, paragonabile ai robot di produzione. La manifestazione di Udine con i suoi circa 300 partecipanti ha quindi voluto non solo evidenziare il disagio economico di una categoria, ma anche la necessità che il mondo della cultura diventi centrale nelle logiche della “ripartenza”.

Nel corso della manifestazione si sono alternati sul palco in molti, visi noti e sconosciuti, ma tutti hanno cercato di trasmettere, spesso in maniera diretta e personale, le emozioni provate durante il lockdown, le delusioni e le aspettative di un settore nel quale chi è sul palco è solo la punta di un iceberg. Dietro ogni spettacolo, ogni espressione d'arte, c'è infatti una macchina complessa fatta di professionalità, di maestranze spesso impegnate al di là della semplice necessità occupazionale e che oggi, il Covid-19 ha fatto emergere in tutta la loro importanza, ma anche nel fatto che quel mondo, forse più di altri è da sempre intriso di precarietà. Oggi quella precarietà si è manifestata in tutta la sua potenziale drammaticità e dipendenza. Dipendenza magari dall'elargizione di finanziamenti alla cultura sparsi da comuni e regione in maniera da sempre discutibile e che spesso, ad ogni cambio di maggioranza politica, rischiano di divenire incerti perchè per troppo tempo legati, non al valore dell'offerta culturale, ma ad una sorta di nepotismo d'appartenenza. Una miopia della politica ma anche di alcuni operatori del settore che hanno approfittato di questo "sistema" chi con apprezzabile chiarezza militante e chi invece sempre pronto a saltare sul carro del vincitore. Bene quindi che il mondo della cultura si interroghi su questo.