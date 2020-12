Lavori della III commissione in Consiglio regionale su strutture sanitarie e alla gestione del Covid-19. La posizione di Open Fvg

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Oggi, finalmente, come opposizione abbiamo potuto avere un'audizione con i vertici delle aziende sanitarie per esprimere le nostre valutazioni e suggerimenti per una più efficace azione di contrasto al pesante contagio di questi giorni nella nostra regione. Come Open Sinistra FVG abbiamo sottolineato le problematiche dei lavoratori e delle certificazioni, quello dell'attenzione alle case di riposo, come l'Opera Pia Coianiz di Tarcento, ad esempio, che non sono riuscite ad isolare i pazienti e quello delle enormi difficoltà nella gestione domiciliare e la conseguente sensazione di abbandono che molti cittadini provano. L'auspicio è che le direzioni possano ascoltare queste osservazioni, invece che dichiarare solamente di aver operato al meglio come in relazione alla devastante lettera dei medici del pronto soccorso di Udine. Infine stupisce che si dichiari che la ragione di tanti drammi sia dovuta agli scarsi interventi in prevenzione. Come Sinistra Open FVG è da due anni e mezzo che lo ribadiamo, sia in occasione di ogni bilancio di previsione sia in occasione della riforma Riccardi.