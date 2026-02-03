Lavoro agricolo: contro lo sfruttamento servono prevenzione, diritti e responsabilità

“Le notizie apparse oggi sulla stampa sui numerosi controlli effettuati dalle forze dell’ordine, sulla tutela dei lavoratori in molte aziende

nell’area pordenonese, e dell’ammontare delle sanzioni sono molto preoccupanti. I lavoratori e la loro sicurezza sono il vero patrimonio

delle aziende. Accanto alle necessarie e giuste misure repressive, è indispensabile investire con decisione in politiche di prevenzione,

emancipazione ed educazione dei lavoratori alla conoscenza e alla tutela dei propri diritti.” Così si è espresso in una nota stampa Furio

Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG. “Per questo – prosegue Honsell – è strategico che la Regione Friuli Venezia Giulia abbia istituito un Osservatorio contro ogni forma di caporalato, in particolare nel settore dell’agricoltura. Questo Osservatorio è nato attraverso la presentazione ed approvazione di un emendamento presentato da Open Sinistra FVG in sede di assestamento di bilancio 2025, su sollecitazione dei Sindacati FLAI – CGIL e CISL. Auspichiamo che tale Osservatorio venga ulteriormente potenziato e reso uno strumento strutturale.”