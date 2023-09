Lavoro, Capozzi M5s: “Regione intervenga su retribuzioni minime per i lavoratori impegnati in servizi e appalti pubblici portando il minimo a 9 euro lordi l’ora”

Retribuzioni dignitose con un minimo di 9 euro lordi l’ora per i lavoratori impegnati nei servizi pubblici e negli appalti pubblici e si faccia chiarezza su quanti sono gli addetti impiegati a percepire meno dei 9 euro. Lo chiede il capogruppo in Regione del Movimento 5Stelle Maria Rosaria Capozzi alla Giunta regionale che, tuttavia, non ha fornito nessun dato ad una specifica interrogazione. “Una situazione cui abbiamo voluto porre rimedio anche in assestamento di bilancio, ricordando alla giunta che può intervenire nelle gare di affidamento per far sì che i lavoratori percepiscano paghe dignitose e che li facciano superare la soglia della povertà assoluta, i cosiddetti working poors”.

“In una Regione in cui il 40§% dei beneficiari del reddito di cittadinanza ha un impiego, evidentemente saltuario, precario o sottopagato, appare incredibile che chi amministra la nostra Regione dal 2018 non si sia mai posto il problema di conoscere quanti siano i lavoratori impiegati nei vari appalti pubblici che percepiscano meno di 9 euro lordi l’ora. Recentemente sono stati portati alla luce casi di dipendenti impegnati in servizi pubblici e che percepiscono anche 7 euro lordi l’ora, una situazione a cui si deve porre fine quanto prima”.