Lavoro e caldo estremo: con approvazione Odg Honsell (Open) la Regione è chiamata a cambiare approccio

“Al termine della discussione sulla Legge di stabilità, la Giunta regionale ha accolto una proposta di Open Sinistra FVG focalizzata sul tema del rischio da stress termico nei luoghi di lavoro, una questione destinata ad incidere sempre di più sulle condizioni dei lavoratori a causa dei cambiamenti climatici: l’innalzamento delle temperature e la crescente frequenza di periodi di caldo intenso modificano profondamente il contesto in cui molte attività produttive si svolgono, esponendo lavoratrici e lavoratori a rischi che richiedono letture aggiornate e strumenti di tutela adeguati. Oggi il problema è l’emergenza freddo, ma se non ci attrezziamo per tempo anche per l’emergenza caldo rischiamo tragedie analoghe a quelle già verificatesi nelle ultime settimane.” Così si è espresso è espresso così il Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, Furio Honsell. “Il fenomeno – sottolinea Honsell – dovrà quindi essere sempre più

affrontato come una nuova dimensione strutturale delle politiche di prevenzione e della sicurezza, con implicazioni dirette sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori e sull’organizzazione del lavoro, in

particolare nei settori maggiormente esposti.”

“L’impegno richiesto alla Giunta – conclude il Consigliere regionale di Open Sinistra FVG – è quello di rafforzare in modo coordinato tutte le azioni di prevenzione, informazione e formazione, promuovendo pratiche efficaci e coerenti con l’evoluzione delle condizioni climatiche, così da garantire livelli di tutela adeguati.”