Lavoro: Francescon (Pd), dati Ires sveglino Giunta Fedriga

“I dati Ires devono risvegliare dal torpore la Giunta Fedriga che insiste a presentare la nostra regione come un Bengodi che non esiste. Sono gli stessi che invitano a non partecipare al referendum proprio su temi fondamentali legati alla dignità del lavoro”. Lo afferma la responsabile Lavoro del Pd Fvg Valentina Francescon, commentando quanto emerge dal report sul lavoro curato dall’Istituto ricerche economiche e sociali del Fvg e diffuso oggi dalla Cgil”

“La ricerca Ires ci sprona ulteriormente – aggiunge l’esponente dem – a sottolineare l’importanza di far conoscere i quesiti referendari e di esercitare il diritto al voto usando a fondo un prezioso strumento di democrazia diretta. Il PD voterà cinque Sì per un lavoro più tutelato, più sicuro, meno precario, per sollevare milioni di lavoratori che nel nostro paese sono in condizioni di ricattabilità e debolezza affinché – sottolinea Francescon – possano programmare il proprio futuro con maggiore serenità e possano farlo senza dover emigrare”.