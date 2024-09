Le aziende non sono abbastanza attente al benessere dei lavoratori. L’allarme arriva direttamente dai dipendenti e la percentuale di chi si lamenta è davvero allarmante. Secondo i dati del 7° Rapporto Censis-Eudaimon, infatti, il 61,7% dei lavoratori dichiara che l’azienda in cui lavora non è attenta al benessere psicofisico dei propri dipendenti. Leggi l’arrticolo completo su e-Paper sera