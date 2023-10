  Lavoro, sanità, fisco, la Cgil in piazza per chiedere risposte al governo. In 1000 dal Fvg

Sabato 7 ottobre a Roma si terrà la manifestazione nazionale “La via maestra”. Oltre mille i lavoratori e i pensionati che partiranno dal Friuli Venezia Giulia per partecipare alla manifestazione su iniziativa della Cgil e di oltre duecento associazioni. «La mobilitazione – spiega il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta – nasce dalla mancanza di risposte da parte del Governo su lavoro, sanità, sulle aspettative di riforma del fisco e della previdenza, dalla crescente preoccupazione per la situazione del Paese e di milioni di famiglie, dalla nostra contrarietà al progetto di autonomia differenziata e alla filosofia che caratterizza le politiche del centrodestra anche su altri temi cruciali come l’immigrazione». Per un’illustrazione più dettagliata delle motivazioni della manifestazione e delle richieste della Cgil, oltre che per un’analisi del quadro economico e occupazionale in regione, Pezzetta ha convocato una conferenza stampa alle 11 di venerdì 6 ottobre, nella sede della Camera del Lavoro di Udine, in via Gio Batta Bassi 36. Saranno presenti, nell’occasione, anche i referenti locali di alcune delle duecento associazioni che hanno aderito alla mobilitazione.