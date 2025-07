Lavoro: Tomasinsig (Pd), i nostri laureati sono nuovi migranti

“I nuovi migranti sono i nostri laureati, giovani ad alta formazione che rappresentano un patrimonio di conoscenza, competenze e innovazione. Ogni anno il Friuli Venezia Giulia ne perde migliaia, e con loro se ne va una parte preziosa del nostro futuro. Ma la destra continua a non vedere il problema”. Lo afferma Linda Tomasinsig, responsabile regionale Migrazioni del Pd Fvg in merito al Flash Report 2025 della Fondazione Nord Est, che fotografa il fenomeno della mobilità giovanile registrando il saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento all’estero.

“La sfida demografica impone una visione di lungo periodo e una strategia integrata – indica Tomasinsig – se si vuole contrastare l’emigrazione giovanile, attrarre lavoratori da altre regioni italiane e favorire l’immigrazione regolare. Per essere davvero attrattivi serve una politica industriale che valorizzi le competenze dei nostri giovani e punti su innovazione e conoscenza. Inoltre vanno messi in campo incentivi reali per rendere desiderabile vivere in FVG tra cui – puntualizza l’esponente dem – case accessibili, asili nido pubblici e diffusi, trasporti efficienti, incentivi fiscali per l’occupazione giovanile”.

Per la componente della segreteria dem “chi governa dovrebbe agire su lavoro, sanità, sicurezza, prospettive per il futuro, mentre la giunta regionale si limita a slogan e autocelebrazione. La narrazione trionfalistica della propaganda di destra cerca di nascondere che i bisogni concreti dei cittadini del Friuli Venezia Giulia restano senza risposte”.