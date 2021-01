L’azienda informatica friulana BeanTech compie 20 anni, una tappa importante

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

BeanTech, azienda informatica friulana nata dall’idea di Fabiano Benedetti e Massimiliano Anziutti, festeggia vent’anni dalla sua fondazione. Un traguardo che i due soci, compagni di università laureati in informatica all’Università degli Studi di Udine, celebrano ricordando come sia possibile intraprendere un percorso professionale ricco di soddisfazioni pur restando legati alle proprie origini territoriali.

Due le sedi operative aziendali, una a Udine e l’altra a Mestre, con 150 collaboratori (di cui la metà giovani ed assunti nell’ultimo triennio). BeanTech dimostra di essere un’azienda in cui innovazione e talento vanno di pari passo e grazie alla passione ed un continuo impegno si raggiungono grandi risultati.

L’azienda però non guarda soltanto all’evoluzione del proprio business, ma anche alla crescita e allo sviluppo della rete in cui opera: lo dimostrano chiaramente le collaborazioni con le università e i centri di ricerca del territorio friulano e veneto che, come riporta Massimiliano Anziutti, CTO dell’azienda “creano un polo attrattivo per talenti, giovani ricercatori che desiderano completare il loro cammino in un ambiente stimolante e ricco di competenza”.

Il valore del dato è sempre al centro della proposta, operando come un solution provider end-to-end in grado di affiancare le realtà aziendali in tutto il processo di digital transformation attraverso una vasta gamma di soluzioni supportate dalle partnership attive con i maggiori vendor tecnologici sul mercato.

“Sono stati vent’anni di obiettivi, scelte e cambiamenti spesso coraggiosi - conclude Fabiano Benedetti, CEO di beanTech -. Un ventennio di grande impegno e traguardi raggiunti anche se quest’anniversario rappresenta anch’esso una tappa del percorso; siamo convinti che il futuro ce ne riserverà molte altre, che intendiamo raggiungere con la stessa costanza e la stessa passione che ci hanno portato fino a qui”.