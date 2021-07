L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Moro” di Codroipo toppa su gara d’appalto milionaria, beccata , blocca tutto in autotutela

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Daniele Moro di Codroipo ha annullato in autotutela una gara d'appalto da oltre 22 milioni di euro per 5 anni rinnovabile per ulteriori 4 con il solito criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (talmente vantaggiosa da applicare al ribasso il costo della manodopera In base d'asta) . L'ASP Daniele Moro gestisce i servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi sul territorio del Medio Friuli, i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito di Codroipo, una Residenza per anziani non autosufficienti a Codroipo, una Comunità Alloggio residenziale e semiresidenziale per disabili giovani e adulti, un Centro Diurno "Casa di Giorno" per soggetti anziani affetti da forme di demenza e da morbo di Alzheimer e un Nido d'Infanzia. In sostanza una struttura complessa e di grande rilievo sociale dalla quale ci si aspetta efficienza anche amministrativa. Infatti anche se l'annullamento in autotutela di una gara d'appalto non è certo una novità nella pubblica amministrazione ed è procedura di ravvedimento assolutamente lecita, resta sempre il dubbio di come si sia generato un atto palesemente irregolare, tanto che appena sollevato, meritoriamente ,il problema da qualcuno, si decide di cancellare tutto come un colpo di spugna su una lavagna per evitare, evidentemente, guai peggiori. Solo una brutta figura? Non proprio, ad essere maliziosi si potrebbe pensare di essere nell'alveo del “ci abbiamo provato”. Anche perchè non si parla di piccoli errori ma di una sequela di irregolarità puntualmente sollevate in una lettera dal Comitato Paritetico Regionale per la Cooperazione Sociale di cui fanno parte le centrali cooperative e quelle sindacali nel quale si legge in premessa “spiace constatarvi alcune gravi incongruenze, sia in termini di calcolo dei costi (a detrimento dell’offerta di servizio garantita all’utenza, oltre che delle condizioni di lavoro del personale impiegato), che di violazione della legislazione appaltistica vigente”. Nella lettera dopo una dettagliata analisi è contenuta anche una tabella di sintesi nella quale si legge “riepilogando la differenza, per quanto sopra esposto, tra gli importi previsti a base di gara all’art. 3 Capitolato Speciale d’Appalto ed i soli valori economici relativi al mero costo del lavoro del personale da impiegarsi, ne risulta un grave sbilancio, pari a 609.743 euro.

Una denuncia dettagliata che ha fatto scattare anche il campanello d'allarme negli uffici della stessa Regione Fvg che con una lettera del Servizio Politiche per il Terzo Settore a firma del Direttore di Servizio Dott. RAOUL BUBBI scriveva testualmente: “ Con la presente, nell’espletamento delle funzioni istituzionali concernenti l‘attività di vigilanza sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) presenti sul territorio regionale e preso atto di quanto evidenziato dal Comitato Paritetico Regionale per la Cooperazione Sociale con la nota di pari oggetto prot. n. 293 dd. 08.6.2021 (pervenuta in data 10.06.2021 ns. prot. n. 18295) che si allega per pronta evidenza, si invita Codesta Spettabile Azienda a voler far pervenire alla scrivente Direzione centrale i documenti, le informazioni e/o i dati idonei a chiarire gli aspetti e le criticità evidenziate dal predetto Comitato con riguardo alla gara in parola e, in particolare, a voler fornire ogni elemento utile ad evidenziare i criteri utilizzati per la quantificazione della base d’asta per i servizi alla persona oggetto della procedura di affidamento sopra richiamata. Si invita, altresì, Codesta Spettabile ASP a voler far pervenire quanto richiesto con ogni consentita urgenza e, comunque, entro e non oltre il 30.06.2021”. Ma negli stessi giorni perveniva anche un ricorso al Tar che potenzialmente metteva la Moro nei guai.

In sostanza beccati con le dita nella marmellata anziché mandare giustificazioni improbabili gli amministratori della Moro hanno giustamente pensato di attivare l'autotutela con una determina del 23 giugno. Tutto bene? Certamente no, alcune considerazioni vanno fatte, in questo caso il sistema di controllo ha funzionato e speriamo che nessuno in Regione abbia da patire per questo, ma viene da chiedersi con quale criterio sono selezionati gli amministratori di servizi cosi importanti ed economicamente rilevanti. Il criterio purtroppo sembra essere quello dell'appartenenza politica e ancora di più quando si parla del feudo elettorale dell'attuale gestore della sanità regionale che ovviamente come ormai da prassi consolidata attuerà la solita litania dello scarico delle responsabilità sui sottoposti dimenticandosi, come nel caso dei direttori delle aziende sanitarie, di averli collocati lui. Insomma anche in Friuli la giustificazione è quella nota e di gran moda nella politica a tutti i livelli del: “io non c'ero e se c'ero dormivo”.