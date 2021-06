Le Confindustria di Veneto e FVG avviano un “cantiere di lavoro” per la loro aggregazione. Puzza di annessione, del resto “Chi pecora si fa, il lupo se la mangia”

Le Confindustria di Veneto e Friuli Venezia Giulia avviano un "cantiere di lavoro" per la loro aggregazione. L'annuncio ufficiale avverrà dopodomani a Mestre (Venezia) da parte dei presidenti Enrico Carraro e Giuseppe Bono. La notizia diffusa dal Veneto qualche ora farà sobbalzare molti dalla sedia e non a torto. I rischi che in realtà si vada ad un annessione del più debole, una sorta di invasione della Serenissima è forte, una "Opa" sul Fvg, il rischio è di scompaginare gli equilibri e non solo fra gli industriali in maniera pesante. Del resto l'operazione è in continuità con quanto avviene già da tempo in altre strutture sia private che pubbliche. Dal sistema scolastico, a quello energetico, passando per le ferrovie, c'è stato un progressivo accorpamento con spostamento dirigenziale verso il Veneto che ad essere maliziosi si può legare al progressivo aumento di peso della Lega che non ha mai nascosto la propria attrazione, in questo caso fatale, verso il Veneto, anzi il lombardo-veneto.

"L'area vasta del Nord Est - afferma una nota congiunta di Confindustria Veneto e Friuli Venezia Giulia - è un territorio particolarmente omogeneo all'interno del quale attuare la sperimentazione di forme sovra-territoriali del sistema della rappresentanza, per la definizione di linee di condotta comuni e lo scambio di eccellenze e linee di indirizzo condivise, sulle politiche industriali".

L'obiettivo è quello "di superare i confini amministrativi regionali per connettere in modo più efficiente le realtà produttive che già adesso operano con filiere interdipendenti e integrate". Ovviamente viene spontaneo pensare che il passaggio politico conseguente sarebbe proprio una annesione a tutti i livelli in barba ad ogni specificità regionale, anzi l'idea potrebbe essere proprio funzionale alla paventata e rivendicata “autonomia” differenziata veneta che del resto ha sempre mal digerito la specialità del Fvg. Del resto come dice il proverbio “ Chi pecora si fa, il lupo se la mangia”.