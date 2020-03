Le “favole al telefono” by Damatrà si avviano verso l’ultimo fine settimana

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L’avventura delle Favole al Telefono, coordinata da Damatrà all’interno di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura del Friuli Venezia Giulia, si avvia al termine e con gioia annuncia i primi risultati, alla vigilia dell’ultimo fine settimana di attività. Sono state circa 500 in ogni fine settimana le famiglie che hanno usufruito del servizio proposto e che hanno chiamato da tutta Italia e dall’estero. Da Roma ad Aquileia, da Torino a Siracusa, da Reggio Emilia ad Milano, sono davvero tantissime le province italiane che hanno chiamato. Ha colpito i lettori una incisiva presenza della Lombardia, zona particolarmente colpita dall’emergenza del Coronavirus, e sono state importanti anche le partecipazioni di Veneto, Lazio, Puglia, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Toscana. Molte zie e zii e nonne e nonni hanno pensato anche ai loro nipoti che risiedono all’estero, così qualche favola ha viaggiato fino a Zurigo, a Monaco, a Madrid! I lettori (che sono andati crescendo nel corso delle attività) sono arrivati a oltre settanta e con loro si sono messe in gioco tantissime realtà del territorio, dimostrando quanto importante sia nella nostra regione dare un segnale di solidarietà e di presenza, in questo caso nel nome della lettura. A collaborare con le Favole al Telefono sono stati i bibliotecari e i lettori volontari dei Comuni di Ampezzo, Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli (Club Ti Leggo Una Storia), Codroipo, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli (Amici della biblioteca di Gemona), Grado, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone (Lettori in cantiere), Pasian di Prato, Pieris-San Canzian d’Isonzo, Ragogna, Remanzacco, Roveredo in Piano, San Daniele del Friuli (gruppo lettori volontari della pediatria), San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste, volontari Nati per Leggere FVG, Libreria W. Meister & co di San Daniele del Friuli. Una compagine numerosa, allegra e piena di passione, selezionata con cura tra i tantissimi lettori volontari formati nel corso degli ultimi anni nei corsi messi a disposizione dai partner di LeggiAMO: una garanzia di esperienza e qualità che ha fatto sicuramente la differenza! E a salutare questo periodo di intensa attività sono le volontarie e i volontari, che così raccontano la loro esperienza: "È stato bellissimo, emozionante, arricchente, gratificante. Spero di essere riuscito almeno in parte a regalare ai bimbi che mi hanno ascoltato quello che loro hanno regalato a me. […] Alcuni bimbi sono stati splendidi come loro sanno essere, discutendo con me sul senso delle storie e sugli agganci con l'attualità" dice Marco di Gemona del Friuli.

E Guia di Cervignano del Friuli spiega: "Entrare nelle case con le storie attraverso il telefono ora (rispetto ad anni fa) è ancora un'emozione enorme, e oggi ancora più grande…”. “Un modo particolare per chiudere le chiamate è piaciuto molto: abbiamo collegato una telefonata all'altra e portando i saluti e i baci di un bambino al successivo e viceversa: è stato un bel un modo per sentirsi tutti uniti, da Nord a Sud” racconta infine Antonella Farina di Trieste.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.

Per prenotare le ultime Favole al telefono e riceverle a casa propria, sarà ancora possibile chiamare i numeri 333 1333549 e 347 4492414, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17.

A rispondere sarà Damatrà. Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera.