Le foreste regionali verso la doppia certificazione per la sostenibilità delle filiere locali

Doppia certificazione per la foresta di Fusine, prima in regione con oltre 2800 ettari certificati, che dopo l’attestato PEFC ora ottiene anche l’FSC. Una prima importante tappa per la Regione, in collaborazione con il Cluster forestale Fvg e del Cluster Arredo Fvg, in vista dell’obiettivo di quest’anno: ottenere la doppia certificazione entro il 2025 anche per altre proprietà regionali, ai fini della sostenibilità delle filiere locali.

La consegna dell’attestazione da parte della FSC avverrà mercoledì 5 febbraio alle ore 11 a Udine, presso la Regione Fvg – sala Pasolini. Presenzieranno l’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, il vicepresidente nazionale FSC Italia Stefano Pellizzon, il presidente del Cluster Legno Arredo Casa Edi Snaidero con il direttore Carlo Piemonte, il presidente di Legno Servizi Mirco Cigliani, il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette.