Le Giornate della Luce, domani a Spilimbergo Riccardo Milani presenta il suo doc “Io, noi e Gaber”

Prosegue Le Giornate della Luce, il festival ideato da Gloria de Antoni che lo dirige assieme a Donato Guerra, che omaggia gli autori della fotografia nel cinema italiano.

Lunedì 9 giugno alle 21.00, sul grande schermo del Cinema Miotto di Spilimbergo, il documentario Io, noi e Gaber. Precederà la proiezione, una conversazione con il regista, Riccardo Milani.

Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi simbolo della vita di Giorgio Gaber, questo racconto cinematografico rende omaggio a uno dei protagonisti più straordinari dello spettacolo italiano, capace di spaziare con eleganza dalla musica leggera al teatro canzone. Un viaggio intimo e coinvolgente, che alterna la dimensione privata – affidata alle parole della figlia e delle persone che gli furono più vicine – a un racconto corale costruito attraverso le voci di grandi artisti e personaggi che lo hanno conosciuto, ammirato e amato.

Sempre alle 21.00, ma al Cinema Benois De Cecco di Codroipo, la proiezione di Le Déluge – Gli Ultimi Giorni Di Maria Antonietta di Gianluca Jodice con la fotografia di Daniele Ciprì: l’autore della fotografia è uno dei tre finalisti per il Quarzo di Spilimbergo Light Award. In collaborazione con Comune di Codroipo e Circolo Lumière. Primo film in concorso per il quale il pubblico è invitato a votare la fotografia.

Un ulteriore appuntamento lunedì 9 giugno alle 21.00, ma a Gorizia: al Kinemax, in collaborazione con il Premio Amidei, il film Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, introdotto da Eleonora Degrassi con un contributo video dell’autrice della fotografia Melissa Nocetti e Alessandro Cassigoli.

Martedì 10 giugno, la manifestazione prenderà il via alle 9.30 al Cinema Miotto di Spilimbergo con una matinée dedicata all’incontro tra generazioni: grazie alla collaborazione con l’ASP di Spilimbergo e il Progetto Giovani, il pubblico sarà composto dagli ospiti della struttura per anziani e dai giovani partecipanti al progetto, che assisteranno insieme alla proiezione del film L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio.

In serata, alle 21.00 sempre al Cinema Miotto, La visita di Antonio Pietrangeli, nella copia proveniente dal CSC – Cineteca Nazionale. Introdurrà Steve Della Casa. Il film del 1963, con François Périer, Sandra Milo e la fotografia di Armando Nannuzzi, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, è tratto da un racconto di Carlo Cassola. Sandra Milo dà vita con intensità e umanità a una quasi quarantenne di provincia, sola e affamata d’amore, rendendola memorabile anche grazie all’autoironia.

Sempre martedì 10 giugno, alle 21.00 a Cinemazero a Pordenone, il documentario Profondo Argento, di Steve Della Casa e Giancarlo Rolandi. Presentazione di Paolo Antonio D’Andrea.

Un ritratto intimo del regista Dario Argento, ripercorrendo la sua vita e carriera tra famiglia, cinema, musica e passioni personali. Si alternano interviste, spezzoni di film e materiali inediti, rivelando anche il suo lato comico. Un viaggio tra pubblico e privato, guidato dallo stesso Argento. Al termine della proiezione, la conversazione con l’autore Steve Della Casa. In collaborazione con Cinemazero.

Le Giornate della Luce sono ideate da Gloria De Antoni e dirette con Donato Guerra, organizzate dalla associazione culturale Il Circolo con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Città di Spilimbergo e di Fondazione Friuli. Quest’anno il festival collabora per la prima volta con il CSC – Cineteca Nazionale.

Tra i partner della manifestazione AIC – Associazione Italiana Autori della Fotografia, Fondazione Università Ca’ Foscari, CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, Premio Bookciak, Azione!, la Cineteca del Friuli, FAI – Fondo Ambiente Italiano (delegazione di Pordenone) con il contributo di Friul Mosaic, Banca 360 FVG e CATA artigianato FVG. Nel 2024 è stato sostenuto dal MiC.