“Le nostre montagne in un clima che sta mutando” incontro all’Università della Terza Età “Paolo Naliato” di Udine

Nell’ambito del ciclo di incontri “Colture, Ambienti, problematiche da risolvere” organizzato dall’Università della Terza Età “Paolo Naliato” di Udine in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università di Udine, martedì 26 marzo alle ore 17.00, nell’aula magna dell’UTE in via Piemonte 82/9, il dott. Marco Vuerich, ricercatore presso l’ateneo friulano, terrà la conferenza – aperta a tutta la cittadinanza – su “Alpi sempre più verdi, il fenomeno del greening”. Si parlerà delle trasformazioni che i mutamenti climatici e la necessità di tutela ambientale impongono all’agricoltura del nostro Friuli; un tema non riservato agli specialisti ma che coinvolge tutti noi. Negli ultimi decenni infatti le Alpi stanno diventando sempre più verdi a causa del cambiamento climatico. L’aumento delle temperature e la riduzione della copertura nevosa stanno favorendo la crescita della vegetazione ad altitudini più elevate, modificando

profondamente gli ecosistemi alpini, influenzando la biodiversità e le risorse idriche. Quali saranno le implicazioni a lungo termine di questi cambiamenti? Lo si scoprirà con l’aiuto del relatore dell’Università di Udine.