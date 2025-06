Le nuove iniziative culturali promosse dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione

Nel mese di giugno molte le iniziative culturali promosse dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.

Lunedì 9 e martedì 10 giugno 2025

Convegno internazionale di studi

RESISTENZE TRANSNAZIONALI ALLE FRONTIERE D’ITALIA

Università di Trieste ,Dipartimento di s tudi u manistici-Aula magna

via Elisa Baciocchi 4, Trieste

L’iniziativa si articola in tre sessioni: Partigiani stranieri in Italia e italiani all’estero, Rapporti tra movimento resistenziale e comunità minoritarie, Rapporti transnazionali.

Partecipano studiosi ed esperti provenienti da istituti per la storia della resistenza e da università italiane e straniere.

* nell’ambito della XII edizione del Festival letterario La notte dei lettori, con ANPI e Associazione Partigiani Osoppo di Udine

Martedì 10 giugno ore 18.00

Presentazione del volume

VITTORIOSI AL FIN LIBERI SIAM

di Chiara Nencioni

Biblioteca civica “V. Joppi” , Palazzo Bartolini -Sala Tito Maniacco

piazza G. Marconi 8, Udine

L’autrice dialoga con Andrea Zannini, docente di storia dell’Università di Udine e vicepresidente dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.

* nell’ambito della manifestazione BUJE/BUJA un paese, la sua gente e la lunga strada verso la democrazia e la libertà , con l’associazione culturale El Tomâ t APS e il patrocinio del comune di BUJA

Giovedì 12 giugno 2025 ore 20.15

Presentazione della pubblicazione

DIARIO DI PIETRO MENIS 8 settembre 1943 – 13 maggio 1945

a cura di Matteo Ermacora, postfazione di Claudio Dellavalle

Biblioteca comunale

tramite s. Stefano 92/A, Buja (UD)

Il volume, edito dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, raccoglie sette quaderni manoscritti finora inediti in cui lo scrittore bujese, noto per il suo impegno civile e culturale, descrive le difficoltà delle reali condizioni di vita della comunità bujese dall’armistizio alla liberazione.

* nell’ambito del ciclo di incontri denominato Ritratti e testimonianze dell’Italia civile

Martedì 17 giugno 2025 ore 17.30

GUIDO TAVAGNACCO

Pittore della Costituzione e poeta del paesaggio friulano

Università di Udine, Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann – Aula T 5

via Gemona 92, Udine

Martedì 24 giugno 2025 ore 17.30

LUIGI DANIELI

L’ingegno, l’impresa e il bene comune

Fondazione Friuli, Palazzo Antonini Stringher -Sala Convegni

via Gemona 1, Udine