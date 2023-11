Nuovo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO): Le ondate di calore peggiorano la qualità dell’aria

Il cambiamento climatico sta aumentando l’intensità e la frequenza delle ondate di calore. Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), questo caldo estremo, aggravato da incendi e polvere del deserto, sta avendo un impatto misurabile sulla qualità dell’aria, sulla salute umana e sull’ambiente.

WMO richiama l’attenzione sul fatto che non sono solo le alte temperature ad essere un pericolo, ma anche gli impatti dell’inquinamento che ne derivano che spesso vengono trascurati ma sono altrettanto dannosi.

“Le ondate di calore peggiorano la qualità dell’aria, con effetti sulla salute umana, sugli ecosistemi, sull’agricoltura e sulla nostra vita quotidiana”, ha dichiarato il Segretario Generale dell’UMM Prof. Petteri Taalas. “Il cambiamento climatico e la qualità dell’aria non possono essere trattati separatamente. Vanno di pari passo e devono essere affrontati insieme per rompere questo circolo vizioso”.

Il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l’intensità delle ondate di calore, e questa tendenza dovrebbe continuare in futuro. Vi è un crescente consenso scientifico sul fatto che le ondate di calore aumenteranno il rischio e la gravità degli incendi.

“Ondate di calore e incendi sono strettamente collegati. Il fumo degli incendi contiene una miscela di sostanze chimiche che non solo influisce sulla qualità dell’aria e sulla salute, ma danneggia anche piante, ecosistemi e colture – e porta a più emissioni di carbonio e quindi a più gas serra nell’atmosfera”, commenta il dottor Lorenzo Labrador, un funzionario scientifico di WMO nella rete Global Atmosphere Watch.



Variazione del numero di giorni all’anno con temperature massime giornaliere superiori a 35 ºC, rispetto a una linea di base 1850-1900, come previsto da 27 modelli numerici, in un mondo che avrà sperimentato un riscaldamento di 1,5 ºC come media globale.

Interazione tra clima e qualità dell’aria

cambiamenti climatici causati dai gas serra che intrappolano il calore prodotti dalle attività umane rappresentano una minaccia globale a lungo termine. Al contrario, l’inquinamento atmosferico avviene su una scala di giorni a settimane e tende ad essere più localizzato.

Gli inquinanti includono gas reattivi di breve durata come ossidi di azoto e composti organici volatili biogenici che portano alla produzione di ozono – un gas che è sia un inquinante atmosferico comune che un gas serra – e particolato (PM) – un’ampia gamma di minuscole particelle sospese nell’atmosfera, che danneggiano la salute umana.

La qualità dell’aria e il clima sono interconnessi perché le specie chimiche che li influenzano sono collegate, poiché le sostanze responsabili del cambiamento climatico e del degrado della qualità dell’aria sono spesso emesse dalle stesse fonti, e perché i cambiamenti in uno inevitabilmente causano cambiamenti nell’altro.

Ad esempio, la combustione di combustibili fossili emette anidride carbonica (CO2) e ossido di azoto (NO) nell’atmosfera, che può portare alla formazione di aerosol di ozono e nitrati. Analogamente, alcune attività agricole sono le principali fonti del gas serra metano e emettono anche ammoniaca, che poi forma aerosol di ammonio che influiscono negativamente sulla qualità dell’aria.

La qualità dell’aria a sua volta influisce sulla salute dell’ecosistema perché gli inquinanti atmosferici come azoto, zolfo e ozono vengono assorbiti dalle piante, danneggiando l’ambiente e riducendo i raccolti.

L’analisi di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) mostra le concentrazioni medie di superficie di PM2,5 per il periodo 2003-2022 e le anomalie (differenze assolute) nel 2022 rispetto ai valori medi per il periodo 2003-2022.

Isole di calore urbane

Le aree urbane sono spesso costituite da edifici e infrastrutture che raggiungono altezze di 100 m o più, che influenzano i modelli di vento e temperatura rispetto alle aree rurali circostanti. Questo effetto è di solito indicato come l’isola di calore urbano (UHI). L’entità delle differenze varia con molti fattori, ma può raggiungere fino a 9 ºC di notte.

Questo effetto si combina con il cambiamento climatico e ha molti impatti, tra cui lo stress termico aggiuntivo durante la notte, che altrimenti sarebbe un momento per il recupero dalle temperature diurne. Questo è importante perché gran parte della popolazione vive e/o lavora in città, e l’esposizione alle alte temperature può aumentare la morbilità e la mortalità, soprattutto durante le ondate di calore e di notte.

Osservazioni sono state recentemente raccolte a San Paolo, in Brasile: sia le misure di temperatura che di CO2 effettuate da due parchi indicano che l’effetto isola di calore urbano è ridotto, e le emissioni di CO2 sono in parte mitigate dall’integrazione di più spazi verdi all’interno delle città, indicando i benefici delle soluzioni basate sulla natura per il cambiamento climatico.

Talluri Marco di https://ambientenonsolo.com/