“Le politiche a tutela dell’ambiente e degli animali in città” incontro a Pordenone a cura della lista civica “Il bene comune”

Un incontro speciale promosso dalla lista civica IL BENE COMUNE sulla Città e il suo ambiente mercoledì 2 aprile 2025 ore 20.45 sala Teresina Degan – Biblioteca Civica di Pordenone

“Le politiche a tutela dell’ambiente e degli animali in città – Un progetto per il futuro senza dimenticare i gravi errori del recente passato.” con Andrea Zanoni, consigliere regionale del Veneto di Europa Verde e già membro del Parlamento Europeo.

Zanoni si distingue per un importante impegno in difesa dell’ambiente e della salute pubblica, sulla tutela degli animali, sulla protezione della fauna selvatica, la riduzione dei pesticidi in agricoltura e sulla gestione dei rifiuti.

Introduce la serata il candidato sindaco Nicola Conficoni

Coordina Alessandro Sperotto candidato de IL BENE COMUNE

Contributi di:

Francesca Fedrigo, portavoce de IL TIGLIO VERDE, e dei candidati de IL BENE COMUNE: Nicoletta De Bellis, Michele Negro, Dario Zanette, Michele Ciol sui temi e i modi di governo di una Città e del suo ambiente: dalla trasparenza amministrativa ai necessari processi partecipativi soprattutto quando le scelte comportano un rapido cambio di passo nei comportamenti individuali e collettivi, come nella mobilità sostenibile, nelle gestioni energetiche e nel riuso di manufatti.

Carla Manzon, attrice e candidata de IL BENE COMUNE, propone riflessioni poetiche sugli animali. Conclusioni affidate a Stefano Zanut, candidato de IL BENE COMUNE