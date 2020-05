Le Prefetture del FVG devono 11 milioni alle cooperative sociali. Interrogazione del consigliere regionale di Open Fvg  Furio  Honsell.

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Con una interrogazione a risposta immediata il Consigliere di Open Fvg Furio Honsell interroga la giunta regionale su quali tempistiche per la liquidazione dei debiti nei confronti delle cooperative sociali ed Enti Terzo Settore per l’accoglienza diffusa. Si legge nel testo: "CONSIDERATI i forti ritardi nei pagamenti da parte delle Prefetture di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste alle cooperative sociali e di altri Enti del Terzo Settore affidatari dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo nel territorio regionale, con riferimento ai Centri di Accoglienza Straordinaria ed all'Accoglienza Diffusa; CONSIDERATA la crescente situazione di forte criticità e difficoltà economica degli Enti del Terzo Settore e delle cooperative sociali, aggravata in particolare

dell’emergenza Covid-19; CONSIDERATA l’esistenza di un obbligo per la pubblica amministrazione di onorare il saldo dei pagamenti per i servizi erogati, secondo l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 192 del 2012; RILEVATO CHE la cifra dei debiti nei confronti di questi enti è assai rilevante, aggirandosi su un totale di 11 milioni di Euro – come dichiarato nella nota del 26 marzo 2020 del Comitato Paritetico Regionale per la Cooperazione Sociale (struttura di monitoraggio sugli appalti costituita da Agci-Solidarietà, FedersolidarietàConfcooperative, Legacoop sociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl e Fpl–Uil) - mettendo in seria difficoltà Cooperative sociali ed Enti del Terzo settore coinvolti; VISTE le comunicazioni intercorse tra il Comitato Paritetico Regionale per la

Cooperazione Sociale e le prefetture suddette; VISTO l’articolo pubblicato dal quotidiano online FriuliSera nella giornata del 02 aprile 2020, riguardante proprio questo tema; Tutto ciò premesso, si interroga l’Assessore competente per conoscere quale sia stata l’interlocuzione della Regione FVG con gli uffici ministeriali preposti, al fine di definire le tempistiche per i pagamenti di tali debiti ed addivenire ad una liquidazione più celere ed efficiente.