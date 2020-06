Le prefetture non pagano 11 milioni per l’accoglienza alle cooperative? L’assessore Roberti: me ne frego!

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Gli sarebbe bastato dire, elegantemente e senza spesa: non è nostra competenza, ma farò un sollecito, quando vedrò il Commissario del Governo quando attraversa Piazza Unità, magari offrendogli un caffé Agli Specchi. Tanto non mi costa niente fare bella figura. E poi, faccio parte di una Giunta Regionale che si è assunta l'impegno del sostegno alla cooperazione sociale in questo delicato momento. E invece no: l'assessore Roberti si esprime in modo icasticamente italianissimo con un virtuale me ne frego! Con queste parole il Presidente regionale di Legacoop sociali Gian Luigi Bettoli stigmatizza quanto accaduto questa mattina in consiglio regionale. Infatti il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG come annunciato aveva posto in discussione in Consiglio Regionale la questione relativa alla grave crisi che sta attraversando il sistema delle cooperative sociali e degli altri soggetti del Terzo Settore per gli enormi ritardi da parte delle Prefetture nel pagamento dei contratti per la fornitura di servizi di accoglienza per migranti e richiedenti asilo. Una somma complessiva di 11 milioni il cui mancato pagamento rischia di mettere in crisi irreversibile alcune realtà che danno lavoro a centinaia di persone. La risposta dell'Assessore Roberti, spiega Honsell in una nota "è stata sprezzante. Ha dichiarato che non è un loro problema, e quindi non ha nemmeno ritenuto di preparare una breve risposta scritta all'interrogazione". "E' molto deprimente che questa Giunta non si adoperi per risolvere un problema per un settore come quello delle cooperative sociali, che rischia di venire irrimediabilmente compromesso a seguito dell'emergenza epidemiologica. Poter riscuotere i crediti sarebbe molto importante per loro. La situazione si è aggravata inoltre da quando questa Giunta ha abbandonato a se stesse Prefetture e cooperative decretando "per legge" che non c'erano più i migranti. La regione ha invece bisogno delle cooperative e come si è andato in aiuto di altri settori economici, non si devono escludere le cooperative." ha dichiarato Honsell "Roberti ha concluso la sua breve risposta dicendo "faccia lei una mozione al Governo". Insomma per la Regione non tutti i cittadini o tutte le imprese sono uguali!".