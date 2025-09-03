Le prime 39 Regate isontine – mostra fotografica al Kulturni dom di Gorizia

Nella galleria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), è aperta sino al 12 settembre 2025, nel 40° anniversario della Soška regata – Regata isontina, la mostra fotografica “Le prime 39 Regate isontine”.

La “Regata isontina – Soška regata” è una delle più tradizionali manifestazioni sportive transfrontaliere della provincia goriziana, poiché si svolge senza interruzioni dal 1986. Ogni anno riunisce canoisti, kayaker e appassionati dello sport da entrambe le parti del confine, che affrontano il percorso di circa sei chilometri da Salcano a Piuma lungo il fiume Isonzo. L’evento, promosso congiuntamente dalle associazioni sportive slovene e italiane delle due Gorizie, è cresciuto fino a diventare un simbolo di amicizia, incontro e collaborazione e oggi riveste anche un importante ruolo culturale nell’ambito della Capitale Europea della Cultura Nova Gorica–Gorizia 2025.

La mostra, promossa dall’associazione amatoriale kayak Šilec di Gorizia, dal Kayak club Soška elektrarna di Salcano, dall’Unione delle associazioni sportive slovene in Italia (ZSŠDI), dal Kulturni dom di Gorizia e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del progetto “Čedermaci današnjega časa”), con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica (CEC 25), è aperta con il seguente orario (dal lunedì al venerdì): dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali.