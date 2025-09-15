“Le province in Friuli Venezia Giulia sono enti inutili?” Incontro pubblico a Basiliano

Il 16 settembre 2025 l’Associazione Drin Drin FVG organizza un incontro pubblico dalle ore 19:00 presso Villa Zamparo a Basiliano (UD).

L’associazione è stata fondata dall’imprenditore e opinionista Alberto Forchielli e dall’economista Michele Boldrin: è nata ad agosto 2024 come associazione politica, con l’obiettivo di diventare un vero partito e a oggi conta quasi quindicimila tesserati paganti. A Moderare l’incontro sarà Marco Donato, membro della Segreteria Drin Drin Friuli Venezia Giulia, attualmente consigliere del comune di Basiliano ed ex vicesindaco. Al dibattito parteciperanno due voci autorevoli e con esperienze diverse; Vittorino Boem, ex esponente del Partito Democratico ex Sindaco di Codroipo, ex Consigliere regionale e da sempre sostenitore delle unioni territoriali intercomunali e Markus Maurmair, attuale Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, eletto a maggio 2025 Presidente della prima commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (che si occupa di bilancio e affari generali), ex Sindaco di Valvasone-Arzene. L’appuntamento intende aprire un confronto concreto e plurale sul futuro delle autonomie locali, tema cruciale per la qualità dei servizi, la partecipazione dei cittadini e l’efficienza amministrativa nei nostri territori. Il Drin Drin si prepara a celebrare il suo primo congresso nazionale a ottobre 2025 con i suoi +300 delegati che hanno concluso ad agosto la prima scuola di formazione civica organizzata a Urbino.