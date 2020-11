Le regioni dell’arco alpino ci provano: “Misure anti contagio sugli impianti per salvare la stagione dello sci”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Le regioni alpine hanno approvato le linee guida per aprire anche agli sciatori amatoriali tentando di mettere un "piede nella porta" influenzando o tentando di farlo, le possibili decisione di chiusura totale degli impianti sciistici annunciato da governo nazionale. Le linee guida sono state approvate ieri (23/11/2020) in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e vorrebbero regolare l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali. Il documento individua tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid da predisporre per l'utilizzo in sicurezza degli impianti durante la stagione invernale. In realtà le regioni sanno benissimo che il problema non è solo quello degli impianti, ma tutto il "movimento" e relativi assembramenti che comporta la stagione turistica invernale che rischia di esere molto più pericolosa di quella estiva dato che molte delle ore del non sci si svolgono in ambienti chiusi per ovvie ragioni legate alle temperature.

"Pur con la piena consapevolezza delle difficoltà e delle incertezze dettate da questo difficile momento - scrivono gli assessori - tutto il sistema turistico sta lavorando alacremente per un avvio in sicurezza della stagione invernale con il coordinamento degli Assessori agli impianti a fune di Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia".

"Alla luce, tuttavia, delle notizie riguardanti le misure che il Governo intende adottare nel prossimo Dpcm, secondo le quali si esclude la possibilità di aprire gli impianti a fune per le festività natalizie, gli assessori delle regioni alpine chiedono al Governo di rivedere questa scelta che metterebbe in crisi un intero sistema, che porta un notevole indotto economico, lavorativo e sociale per l'intero Paese".