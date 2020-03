ICS: “Le scomposte dichiarazioni del Roberti ridicolizzano la Regione e coprono mancanze istituzionali”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Come FriuliSera ne avevamo parlato ieri delle dichiarazioni dell'assessore Pierpaolo Roberti che chiedeva sul coronavirus pugno di ferro con gli immigrati, non certo una novità. Di oggi le prese di posizioni del mondo politico e di quello delle onlus: “In un ordinamento democratico, spiega in una nota

ICS - Ufficio Rifugiati Onlus, il sistema giuridico e, in particolar modo, l'ordinamento penale, è uguale per tutti, senza che possano essere introdotte distinzioni per qualunque ragione (in base all'etnia, la religione, appartenenza l'appartenenza a determinato gruppo sociale o a una data condizione giuridica). Altresì la normativa europea e interna che regola la condizione giuridica dei richiedenti asilo è pienamente in vigore, né potrebbe essere diversamente trattandosi di diritti fondamentali della persona.

Per tali evidenti ragioni, la proposta del sig. Roberti di sanzionare in modo differenziato – ponendo una distinzione a seconda che si tratti di un richiedente asilo o di un qualunque altro cittadino – le infrazioni alle disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus, e addirittura di revocare il diritto d'asilo è moralmente aberrante e giuridicamente priva di senso. Ove fosse inoltrata alle autorità governative, sarebbe ignorata ridicolizzando la nostra regione. L'episodio che ha visto ancora una volta protagonista Roberti potrebbe pertanto essere ignorato come parentesi di pessimo gusto, se non fosse una chiara manifestazione di inadeguatezza istituzionale. Da più parti sono state evidenziate situazioni di cosiddetti assembramenti di cittadini stranieri nella zona della stazione centrale; fermo restando che si tratta di numeri al momento alquanto contenuti grazie alle associazioni di volontariato che operano sull'area, va ricordato che non si tratta di persone che scelgono volontariamente di stazionare all'aperto, bensì di persone senza dimora tuttora

prive di un ricovero per inerzia delle autorità che, proprio in attuazione delle disposizioni di cui al

DPCM 9.03.2020, hanno l'obbligo di provvedere a procurare ad essi un ricovero sia notturno che

diurno. ICS sta monitorando la situazione e, in caso di persistente inadempienza, valuterà se

segnalare alla magistratura le condotte omissive da parte dei pubblici poteri chiamati a provvedere.

Anche il Partito democratico interviene sulla vicenda per bocca del segretario regionale Shaurli.

"Il Partito Democratico, afferma il segretario, continuerà a collaborare, offrendo le proprie idee e proposte, alcune già accolte nel primo provvedimento regionale anti coronavirus. Ma di questi tempi l'ultima priorità del Fvg è ascoltare la vecchia tiritera propagandistica sugli immigrati".

Precisando che "poche centinaia di richiedenti asilo presenti in regione devono rispettare le stesse regole che valgono per tutti", Shaurli chiede che "chi gestisce l'accoglienza spieghi ai migranti i doveri del momento, come continuiamo a ripeterli agli incoscienti nostrani che affollano parchi urbani e ciclopedonali. E come non siamo riusciti a farlo con quelli accalcati sugli impianti sciistici resi 'opportunamente' gratuiti".

"Non ci interessa criticare per un pizzico di visibilità ma - puntualizza Shaurli - nemmeno perdere il senso della realtà. In questo momento dall'assessore agli Enti locali vorremmo essere rassicurati e sapere cose concrete: se ha già ascoltato e coordinato i nostri sindaci in prima linea da giorni; se ha verificato l'attivazione e le criticità dei servizi sociali comunali e di ambito fondamentali per la protezione sociale e per dare - aggiunge Shaurli - risposte ai bisogni delle fasce più deboli della nostra popolazione, dagli anziani soli alle persone con disabilità".

Posizione di estrema critica espressa anche dal consigliere di Open Fvg Furio Honsell: “ Ancora una volta l’Assessore Roberti spara grosso sui migranti: l’immigrazione rimane anche in tempi di crisi e di emergenza da Covid19 il solco duro della propaganda mediatica leghista, ma non capisce che in tempi difficili come quello che stiamo vivendo questo tema non paga in termini elettorali e anzi può diventare un boomerang. Parlare di un inasprimento delle misure nei confronti degli ultimi è una cosa molto grave, l’Assessore alla “Sicurezza” Roberti dovrebbe invece riflettere maggiormente su come agire, anche in collaborazione con gli altri Assessorati, in primis il vicepresidente nonché Ass. alla Salute e delegato alla protezione civile Riccardi, e altri soggetti istituzionali preposti alla gestione del territorio (Sindaci e Prefetti), affinché tutti e sottolineo tutti i cittadini seguano le rigide, ma necessarie, regole imposte dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.