Le sfide dell’autonomia scolastica al centro del prossimo appuntamento de “I giovedì del Patto”

Distanziamento sociale e centralità della didattica, le sfide dell’autonomia scolastica in epoca di Covid-19. Se ne parlerà giovedì 30 luglio nel corso del prossimo appuntamento online con “I giovedì del Patto”. Diretta alle 21, sulla pagina Facebook del Patto per l’Autonomia.

All’incontro parteciperanno Oliviero Barbieri, dirigente dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Malignani” di Cervignano del Friuli; Flaviana Zanolla, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Staranzano; Roberto Molinaro, direttore Servizi Generali Amministrativi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini-Marchetti” di Gemona del Friuli, già assessore regionale all’Istruzione; Giovanni Duca per il Comitato “Priorità alla scuola” di Udine. Modererà Walter Tomada, componente del direttivo del Patto per l’Autonomia.