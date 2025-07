Le stelle della musica brillano nell’estate dell’accademia musicale Naonis di Pordenone

Estate di stelle quella che si prepara per l’Accademia Musicale Naonis di Pordenone , che tra luglio e settembre ha incasellato una serie di concerti dedicati a importanti progetti musicali, che la vedranno accanto ad alcuni tra i più scintillanti nomi del panorama nazionale e internazionale . Un calendario che conferma il prestigio e la qualità delle proposte firmate dalla direzione artistica del maestro Valter Sivilotti , grazie alle quali l’Accademia Naonis ha recentemente ricevuto il riconoscimento nazionale da parte del Ministero della Cultura , entrando da quest’anno tra gli enti sostenuti dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

La lunga estate calda della Naonis inizierà il 18 luglio a Udine, dove sul palco del Castello per Udin&Jazz l’Orchestra affiancherà Raphael Gualazzi (pianoforte e voce) insieme ai musicisti del suo trio, Anders Ulrich (contrabbasso) e Gianluca Nanni (batteria). Direzione d’orchestra e arrangiamenti di Stefano Nanni , organizzazione dell’Associazione Euritmica (biglietti su TicketOne).

Il mese di agosto si aprirà con un’altra strepitosa interprete internazionale , ovvero Ute Lemper, star dell’attesissimo concerto “Da Berlino a Broadway” di lunedì 4 agosto in piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento , terzo della serie dei progetti realizzati in sinergia fra le tre orchestre del pordenonese che anche questa volta condivideranno il palcoscenico. Con il coordinamento e insieme all’Accademia d’Archi Arrigoni , suoneranno infatti l’ Orchestra dell’Accademia Naonis e l’ Orchestra da Camera di Pordenone, con il pianista Vana Gierig , nota firma del jazz europeo, sotto la bacchetta di Valter Sivilotti . Lo spettacolo sarà un entusiasmante viaggio nella musica d’autore tra l’Europa e gli Stati Uniti , regalando alcuni tra i più grandi classici, dalle pagine di K. Weill e B. Brecht a Marlene Dietrich, da Gershwin a Edith Piaf fino ai più celebri musical americani (biglietti sempre su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/ute-lemper-piazza-del-popolo-20219352/?affiliate=IGA ).

Le splendide serate agostane porteranno quindi la Notte magica di San Lorenzo in piazza XX settembre a Pordenone il 10 agosto (per l’Estate a Pordenone del Comune cittadino) e il concerto per il Comune di Talmassons il 23 agosto : protagonisti con l’Orchestra, diretta dal maestro Sivilotti, saranno Peppe Servilo e Javier Girotto con il loro Omaggio a Domenico Modugno dal titolo “Vecchio Frac”.

Infine il 27 settembre la Naonis è attesa a Conegliano, in piazza Cima, per un concerto esclusivo con la voce inconfondibile di Noemi , nella serata promossa dal Comune di Conegliano per l’evento dal titolo “The Big One”, la tre-giorni che accenderà la città con musica, emozioni e spettacolo (prevendita ancora su TicketOne).

Info sul web: www.accademianaonis.it e nelle pagine social dell’Accademia Naonis.