Le vetrine della Farmacia Favero: un modo per dialogare con chi passa, per portare fuori ciò che ogni giorno accade in farmacia

Le vetrine della Farmacia Favero non sono solo uno spazio espositivo ma un modo per dialogare con chi passa, per portare fuori ciò che ogni giorno accade dentro la farmacia. Da oggi, le sedi di Udine (via Tullio 11), Pradamano (via Marinelli 1) e Treppo Grande (via Dante 18) si accendono di colori, forme e luce. Le nuove vetrate artistiche trasformano l’esterno delle farmacie in un piccolo percorso visivo, capace di sorprendere, soprattutto la sera, quando la strada di sempre regala qualcosa di inaspettato.

È un progetto nato come regalo di Natale, per iniziare il 2026 con uno sguardo nuovo.

Un regalo per chi lavora ogni giorno in farmacia e per le persone che entrano, ma anche per la città e per chi semplicemente passa davanti alle nostre vetrine.

Un’idea che nasce dall’ascolto

Le Farmacie Favero sono tre realtà diverse ma profondamente collegate. Accanto allo spazio di vendita, ogni sede ospita servizi e competenze specifiche: tante professionalità che si intrecciano per offrire servizi di salute e benessere, i laboratori galenico, cosmetico e fitoterapico a Udine, il sistema di de-blistering Si-Curo a Pradamano, il nuovo Centro Benessere a Treppo Grande.

Negli anni ci siamo chiesti come raccontare tutto questo anche al di fuori delle mura della farmacia. Come rendere visibile ciò che facciamo, come avvicinarci alle persone prima ancora che entrino. Le vetrine sono diventate la risposta.

Le vetrine d’autore

Da questa riflessione nasce il progetto delle vetrine d’autore: immagini capaci di raccontare, in modo immediato e poetico, i valori che ci rappresentano: la cura, la bellezza, la natura, la socialità, la ricerca, il benessere della persona. Per realizzarlo ci siamo affidati a Gio Pastori, illustratore milanese e amico. Attraverso la tecnica del paper-cut, Gio crea opere fatte di sintesi, luce e colore. I suoi lavori, intagliati senza un disegno prestabilito, danno vita a mondi che parlano di alberi, fiori, erbe curative, città, universo, laboratori e prodotti Favero.

Ogni vetrina diventa così un racconto visivo, diverso ma parte di un’unica storia.

Una piccola galleria aperta a tutti

Il nostro desiderio è che questo progetto possa continuare nel tempo. Immaginiamo le vetrine come una piccola galleria d’arte urbana, capace di rinnovarsi e di accogliere nuovi artisti e nuove visioni. Per ora ci godiamo l’energia e i colori di Gio Pastori, e li condividiamo con chi passa davanti alle nostre farmacie.

Perché anche un gesto semplice, come una luce, un colore, un’immagine, può prendersi cura delle persone.