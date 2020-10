Le vie delle foto: giovedi’ 8 ottobre apertura della mostra fotografica personale di Lucio Ulian al Double tree by Hilton di Trieste

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Prosegue la ricca stagione delle mostre fotografiche al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste a cura de Le Vie delle Foto con l'apertura, giovedì 8 ottobre alle ore 18.00, della rassegna personale di scatti del fotografo Lucio Ulian "Epifanie". La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 16:00 alle 23:00 fino al 22 ottobre. Inaugurazione ufficiale, alla presenza dell'artista, il 15 ottobre alle ore 18.00.

Inaugura giovedì 8 ottobre alle ore 18 la seconda delle 12 mostre a cura de Le Vie delle Foto che si terranno a cadenza mensile nella prestigiosa cornice dell'Hotel Double Tree by Hilton di Trieste in piazza della Repubblica, 1. Quella che accompagnerà i visitatori della splendida struttura progettata dallo studio degli architetti Berlam e situata nel cuore di Trieste sarà una stagione di colori e fotografie, che vedrà un calendario fisso costellato da nomi importanti della fotografia mondiale.

A proseguire la stagione di mostre iniziata con successo con la rassegna "Street Portrait-How we really are" del celebre fotografo ungherese Gyula Giulio Salusinszky, è l'esposizione di opere del fotografo Lucio Ulian. Intitolata "Epifanie", la rassegna - aperta fino al 22 ottobre presso il Double Tree by Hilton Trieste - prosegue una ricca stagione di eventi espositivi a cura de Le vie delle Foto che si svilupperà per tutto il 2020 e si protrarrà fino ad aprile 2021 per concludersi con la mostra fotografica collettiva finale de Le vie delle Foto.

L’esposizione verrà ospitata all'interno dell’esclusivo bar storico dell’hotel, l’elegante Berlam Coffee Tea & Cocktail, dove gli ospiti potranno godersi la suggestiva atmosfera novecentesca, sorseggiare un drink e ammirare la mostra fotografica personale di Lucio Ulian.

Per partecipare all'inaugurazione del 15 ottobre alla presenza dell'artista va richiesta una conferma via mail a: leviedellefoto@gmail.com.

A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubbllicazione di un ricco catalogo fotografico.

"Sono orgogliosa - commenta la curatrice, Linda Simeone - di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell'arte e delll'architettura triestina del Novecento".

DoubleTree by Hilton Trieste, hotel 4 stelle situato nel cuore di Trieste, si colloca all'interno di un incantevole palazzo storico risalente ai primi del '900, con 125 camere di cui 25 suite, ristorante interno e bar storico al primo piano, Wellness e Fitness area e un centro congressi multifunzionale.

La mostra fotografica di Lucio Ulian "Epifanie" è visitabile ogni giorno dalle 16:00 alle 23:00 dall'8 al 22 ottobre 2020. Per prenotare la visita scrivere a leviedellefoto@gmail.com.

LA MOSTRA

Richiami, simboli dai significati profondi, ci accompagnano lungo il nostro cammino. Li scorgiamo, senza riconoscerli, confusi, come sono, fra oceani di stimoli che sollecitano i nostri sensi.

Capita che, in qualche raro frammento di vita, quando soli con noi stessi guardiamo con maggior attenzione, riusciamo ad individuare un qualcosa che ci colpisce.

Forse sono epifanie che ci si svelano, prima in maniera lieve, con le loro allusioni poi, in un crescendo che ci colpisce sempre più nel profondo, apparendo come manifestazioni del trascendente.

Allora l’acqua che scorre richiama all’essenza della vita, la Luna diventa madre e origine, l’inconoscibile viene percepito; improvvisamente diventiamo parte di un tutto, spirito corpo e sentimento iniziano così un viaggio verso l’ignoto.

Oppure sono solamente Immagini, attimi che scorrono, imprigionati da uno scatto.

Per informazioni alla stampa: Linda Simeone t. +39 3452911405

Epifanie - Mostra fotografica personale di Lucio Ulian

DoubleTree by Hilton Trieste - Berlam Coffee Tea & Cocktail

Dall'8 al 22 ottobre 2020

Posti limitati

È consigliata la prenotazione: