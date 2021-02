Le Vie delle Foto: “Obiettivo Giappone”, sabato a Trieste apre la mostra fotografica personale di Michele Marolla

Obiettivo Giappone". Sabato 20 febbraio 2021 presso Eppinger Cafè in via Dante 2 a Trieste apre la mostra fotografica personale di Michele Marolla a cura de Le Vie delle Foto. Inaugurazione alle ore 15.30 alla presenza dell'artista. La mostra sarà visitabile ogni giorno al primo piano di Eppinger Cafè durante l'orario di apertura fino al 20 marzo. La mostra fotografica personale di Michele Marolla a cura de Le vie delle Foto è abbinata alla pubblicazione del libro "OBIETTIVO GIAPPONE" dello stesso autore.

Le fotografie sul Giappone di Michele Marolla sono una sua divagazione, con leggerezza, sugli argomenti più vari, senza seguire un preciso filo conduttore se non quello del suo amore per questo Paese, e nello specifico per la sua cultura più tradizionale, strizzando però a volte l'occhio al Giappone moderno, anzi, a quello già nel futuro. Ecco dunque che, attraverso le fotografie anziché con il pennello, come accadeva nell’antico Giappone, Michele racconta in forma libera le proprie conoscenze, esperienze e riflessioni.

A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un'unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico

La mostra "Obiettivo Giappone" di Michele Marolla è visitabile ogni giorno durante l'orario di apertura al primo piano di Eppinger Cafè in via Dante 2 a Trieste fino al 20 marzo.