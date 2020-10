Le Vie delle Foto, Successo con una trentina di adesioni di fotografi all’iniziativa a sostegno degli esercizi pubblici triestini

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ha riscosso grande successo l'iniziativa benefica lanciata nel marzo scorso da Le vie delle foto - in collaborazione con Federalberghi - a sostegno degli esercizi pubblici cittadini colpiti dalla crisi conseguente al lockdown e alle misure sanitarie per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria.

Forte della propria ultradecennale esperienza nel settore della comunicazione e imprenditoria locale e grazie alla fitta rete di contatti avviata, Le Vie delle Foto aveva deciso di attivarsi per contribuire a sostenere le attività commerciali ed esercizi pubblici chiamati a fronteggiare il particolare momento, offrendo il proprio supporto alle aziende attraverso una serie di strumenti per incentivare la vendita online, il servizio per asporto e le consegne a domicilio accompagnandoli in tutte le fasi della temporanea riconversione. Nell'ambito della campagna "Triestefotografica", i fotografi professionisti (e non) sono stati invitati a condividere le fotografie di Trieste con l'Hashtag #Triestefotografica e diffonderle sia su Facebook che su Instagram. I loro scatti sono stati raccolti, catalogati e donati a uso promozionale a tutti i titolari di alberghi e siti turistici per veicolare la promozione del turismo a Trieste in moda da poter sostenere la categoria. L'hashtag di #triestefotografica era già stato lanciato lo scorso anno assieme al Lions Club Duino Aurisina e con il prezioso contributo della Fondazione Casali ed è stato realizzato un libro fotografico per promuovere la nostra splendida città.

Linda Simeone, imprenditrice triestina, è l'ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un'unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico.

L'elenco degli scatti dei fotografi aderenti è stato consegnato al presidente di Federalberghi, Guerrino Lanci, dall'imprenditrice Linda Simeone, idatrice de Le vie delle foto assieme alla fotografa Samantha Degrassi.

Questo l'elenco di tutti gli artisti che hanno partecipato all'iniziativa benefica (in ordine alfabetico):

Baldisserri Fiorella

Biagi Elisa

Bruss Daniela

Cameli Luca

Cavicchi Raffaele

Colavito Rocco

Collina Marco

Commendatore Anna

Costantin Daniela

De Faveri Martina

Degrassi Samantha

Dotti Alberto

Gasperazzo Marco (Pmg Media)

Marcotti Stefania

Negri Andrea

Oliverio Gerardo

Olivo Marco

Pollasrelli Fosca

Pudilli Fabio

Quattordici Sandro

Ravalico Alan

Salusinszky Gyula Giulio

Simeone Laura

Simeone Linda

Sincovich Diana

Valentinich Luana

Zigante Gianni

Zuliani Furio