«Le vittime del Covid? Anziani non indispensabili per lo sforzo produttivo del paese». Tweet choc del presidente della Liguria Toti

Il presidente della Liguria ha parlato dei decessi nella sua regione, definendo evidentemente 22 dei 25 morti totali «pazienti molto anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del paese» e lo ha fatto affidando il suo pensiero ai social. Così in un tweet che definire infelice è poco Giovanni Toti ha fatto scoppiare reazioni giustamente sdegnate. «Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19 – ha scritto – dobbiamo tenere conto che dei 25 decessi di ieri in Liguria, 22 erano molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese, che vanno però tutelate». Ovviamente parole inaccettabili quasi certamente legate alla necessità di sintetizzare che fanno dei social un trappolone ma che sotto sotto nascondono un pensiero che evidentemente alberga nell'inconscio di Toti. La sparata nasce dal fatto che è in corso una discussione fra politica ed esperti sulla possibilità di applicare un lockdown “generazionale” con tutti i rischi legati all’isolamento delle categorie più fragili e aggiungiamo noi al fatto che si tratterebbe di un provvedimento palesemente incostituzionale. Ci vengono in mente l'articolo 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) e l'articolo 32 (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana).

Ma è evidente che nel tweet di Toti fare differenza tra le vittime con il solo criterio della «produttività» è una posizione inaccettabile.

Ovviamente Toti è stato subissato di critiche e probabilmente anche dalle sue parti politiche l'abominio gli è stato fatto notare così ha deciso di correre ai ripari, ma come spesso accade la toppa e peggio del buco. Infatti in un secondo post si legge «Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più» e fin qui tutto bene se non fosse che la firma non è la sua ma quella “lo staff”, facendo così intendere che anche il primo era pensiero dei suoi collaboratori. Errare è umano, ma perseverare e diabolico esattamente come non prendersi le proprie responsabilità. Un vero peccato perchè Toti, se non altro da giornalista, dovrebbe sapere che le parole pesano come macigni, ma evidentemente la professione di oggi, quella del politicante, prevale su ogni ricordo etico e deontologico. Un peccato.