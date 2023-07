Legacoop Fvg: Serracchiani, bene ricerca per prevenire molestie

“Conoscere lo stato delle cose è il presupposto per avere una visione oggettiva del fenomeno ‘molestie’, capire come intervenire per prevenire e tutelare le persone da sopraffazioni e umiliazioni. L’iniziativa di Legacoop Fvg è pregevole ed è auspicabile che anche altre realtà economiche si pongano seriamente il problema della qualità delle relazioni personali sui luoghi di lavoro. I pregiudizi, i comportamenti inopportuni o proprio violenti non sono certo esclusiva di queste realtà, come rileviamo ad esempio anche da scuola e sanità, ma avere chiari dati di conoscenza è un punto di partenza importante anche per il legislatore”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, a proposito degli esiti della ricerca svolta nell’ambito del progetto “Buone pratiche per l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei fenomeni di violenza e molestia sui luoghi di lavoro”, di Legacoop Fvg con la direzione regionale dell’Inail e in collaborazione con Isfid Prisma. Degli intervistati, il 16% ha dichiarato inizialmente di aver subito molestie o violenza, ma la percentuale sale al 24% dopo aver ascoltato alcuni esempi di violenza o molestia.