Legambiente e RipuliAMO Pordenone presentano i risultati dell’azione di pulizia nei luoghi del cinema in città

È tutta dedicata all’ambiente la serata di martedì 1° agosto allo spazio UAU! nei Giardini “Francesca Trombino”, alle 21, a ingresso libero. La proiezione di un film attualissimo: “Materia fuori posto”, del documentarista austriaco Nikolaus Geyrhalter, in collaborazione con il Pordenone Docs Fest, è l’occasione per restituire alla città i risultati della raccolta e monitoraggio dei rifiuti realizzata dai volontari di Legambiente e RipuliAMO Pordenone in occasione del festival FMK di Cinemazero.

In “Materia fuori posto”, Geyrhalter si confronta con la produzione di rifiuti e il loro smaltimento negli angoli più remoti del pianeta, ricordando il ruolo dell’uomo e dei suoi comportamenti, in un film di grande forza visiva. L’immondizia è ovunque: una presenza ingombrante che ha invaso coste e montagne, senza risparmiare le profondità della terra e dell’oceano. Il documentario è un’indagine sullo smaltimento dei rifiuti dall’Asia all’Europa, passando per il deserto del Nevada e le Maldive. Si delinea una dimensione fatta di uomini che lavorano con gesti precisi e meccanici e diventano il simbolo di un mondo che oscilla tra il grottesco e la fantascienza, tra l’iperreale e il visionario.

Anche nella città di Pordenone e nei luoghi del cinema all’aperto, purtroppo, si trovano rifiuti abbandonati. Tra i più presenti i mozziconi di sigaretta: la mattina del 26 luglio i volontari di Legambiente FVG e del gruppo RipuliAMO Pordenone ne hanno raccolti abbastanza da riempire una bottiglia di plastica da un litro e mezzo, tra i Giardini del Centro Studi, Largo San Giorgio e i Giardini “Trombino”. I risultati dell’iniziativa verranno presentati in apertura di serata e i dati andranno a far parte del database della campagna di Legambiente Park Litter, sul monitoraggio dei rifiuti nei parchi urbani italiani.

Il “Cinema sotto le stelle”, UAU! e FMK sono realizzati con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione FVG, Hera Luce e di Banca FriulOvest.