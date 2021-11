Legambiente Monfalcone: dibattito pubblico sulla riconversione a gas naturale della centrale A2A

Il dopo Glasgow è già cominciato! Per ribadire la necessità improrogabile di uscire dall’epoca dei combustibili fossili, compresa quindi la trasformazione a gas naturale della centrale A2A di Monfalcone, Legambiente FVG ed il circolo “Ignazio Zanutto” di Monfalcone, organizzano un incontro pubblico sabato 20 novembre, a partire dalle ore 9.30, al Kinemax di via Grado. All’iniziativa, che si pone l’obiettivo di rilanciare una proposta alternativa al gas per l’intera area occupata dalla centrale, facendo luce però anche sullo scenario di produzione energetica in Italia, parteciperanno riconosciuti esperti della questione climatica e di pianificazione energetica oltre che esperti di Economia circolare e portualità legata al territorio. Sarà presente il Sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, che porterà i saluti dell’Amministrazione ed è stato invitato l’Assessore regionale all’Energia, Fabio Scoccimarro.

Ecco l’intero programma:

- Presentazione dell'incontro - Michele Tonzar (Legambiente FVG)

- Saluto del Sindaco Anna Cisint

- La crisi climatica vista da Glasgow - Katiuscia Eroe (Responsabile Energia Legambiente)

- "Rivedere il Piano Nazionale Integrato Energia Clima alla luce del target UE di riduzione delle emissioni del 55% al 2030"- Gianni Silvestrini (Direttore scientifico Kyoto club e della rivista Qualenergia)

- La Transizione energetica non passa per il gas. Un'Italia Rinnovabile al 100% entro il 2050 - Alex Sorokin (Ingegnere, consulente energetico internazionale)

- Un progetto per Monfalcone: Rinnovabili, Accumuli, Economia circolare - Fabio Morea (ingegnere, Legambiente Monfalcone)

- Un progetto per Monfalcone: qualche idea per lo sviluppo delle attività portuali - Paolo Maschio ( ex-presidente dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone )

- Conclusioni - Massimo Serafini (Legambiente Nazionale)