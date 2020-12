Legge di stabilità, bocciatura senza appello da Open Fvg

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Il nostro giudizio su questa finanziaria non è mutato: è rimasto negativo. Molto negativo il metodo che ha fatto arrivare in aula nientepopodimeno che un indebitamento di poco meno di mezzo miliardo di euro attraverso emendamenti in zona Cesarini, tutti comunicati prima via FB cortocircuitando il percorso istituzionale in commissione.” Questo il giudizio del Consigliere Honsell sulla Legge di Stabilità 2021 “Ma soprattutto – continua il consigliere di Open Fvg - il giudizio è molto negativo perché privo di strategie per fronteggiare le profondissime crisi sanitarie, economiche ed ambientali che stiamo attraversando. Una finanziaria pingue come non se ne vedevano da tempo perché lo stato ha garantito di ripianare eventuale minore gettito ed ha permesso di ripartire con l'indebitamento senza fondo. Ma il deficit di idee è grave.” “Ci sono per lo più grandi opere un po' a casaccio dappertutto ma nessuna di queste creerà veri nuovi posti di lavoro in settori innovativi. La banda larga non arriverà dappertutto, non si adegueranno dal punto di vista antisismico le nostre scuole, non si irrobustirà il sistema della prevenzione. Rimangono infatti senza

risposta le richieste di chi sta combattendo in prima linea contro il virus. Si rimanda ancora il momento nel quale si attuerà un piano per la riduzione di combustibili fossili.” “Una finanziaria elettorale dunque, che forse sarebbe andata bene nella spensieratezza del Secolo scorso ma certamente non in questo momento nel quale i nostri anziani continuano a morire molto più che altrove e nel quale sono saltati tutti i protocolli di gestione dei contagi. Epoca nella quale abbiamo una prospettiva di incremento della temperatura ben oltre ciò che renderà gli sconvolgimenti odierni della pandemia poca cosa nei prossimi decenni.” “Infine, quasi tutti i nostri emendamenti che avrebbero potuto correggete significativamente la traiettoria sono stati improvvidamente bocciati da una maggioranza che non sembra aver

compreso la gravità della situazione.”