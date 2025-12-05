Legge di Stabilità Fvg: presentate da Honsell proposte “per una manovra più vicina ai bisogni dei cittadini e dei territori”

“Come Open Sinistra FVG abbiamo oggi presentato oltre una ventina di emendamenti, 26 in tutto, alla Legge di Stabilità e collegata 2026, con proposte che rafforzano l’equità fiscale, le politiche sociali, la sicurezza ambientale, la qualità del lavoro e l’innovazione digitale. Le proposte spaziano dalla rimodulazione dell’addizionale IRPEF a favore dei redditi più bassi all’introduzione di contributi innovativi per le micro imprese. Sul fronte delle politiche sociali, i nostri emendamenti prevedono il significativo incremento del Fondo sociale regionale, il sostegno agli empori solidali, misure contro lo stress termico nei luoghi di lavoro e un intervento strutturato per l’accoglienza dei senza tetto nei periodi più freddi dell’anno nelle città capoluogo. Nel campo del lavoro, chiediamo la realizzazione di un Osservatorio regionale sulla qualità dell’occupazione e il programma “Officina Lavoro” per cercare di ampliare le opportunità di inclusione attiva. Infine, sul piano della cultura, si propone il potenziamento delle risorse ai musei e la valorizzazione della memoria storica. Infine, un emendamento sostiene le associazioni attive nel software libero, promuovendo ecosistemi digitali aperti e sicuri. Le nostre proposte sono state predisposte con l’obiettivo di conquistare più giustizia sociale, più prevenzione ambientale, più diritti e più innovazione.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.