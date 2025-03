Leggete e fate leggere FriuliSera, sostenete una voce libera

Continua la campagna di sostegno a FriuliSera è una realtà editoriale consolidata con una media di lettori che sfiora e supera spesso 8000 lettori giornalieri.

Questi dati degli accessi di FriuliSera



Ricordiamo che il nostro è un progetto editoriale senza scopo di lucro che sopravvive grazie alle donazioni di persone (che non smetteremo mai di ringraziare) che ritengono fondamentale venga mantenuta una voce libera, voce che non ha la presunzione di avere sempre ragione, ma che con onestà intellettuale cerca di offrire un punto di vista diverso. Cercheremo di farlo ancora sperando nelle donazioni anche piccole e piccolissime che ci consentano di mantenere viva la nostra voce. Grazie per quanto potete e volete fare.

Clicca Donazione per donare con PayPal