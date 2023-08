Leggiamo 0-18 Fvg: continuano gli appuntamenti de “la strada dei libri passa da”

La nuova edizione della rassegna “La strada dei libri passa da…” ha preso il via lo scorso giugno e continua ad accompagnare bambini e famiglie alla scoperta della lettura e delle bellezze del territorio fino a fine estate, con un calendario di 76 appuntamenti diffusi su tutto il territorio regionale. L’iniziativa, che negli anni passati ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione da parte del pubblico, fa parte del progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 ed è ideata e prodotta da Damatrà Onlus, con il prezioso e proficuo supporto di biblioteche, amministrazioni, associazioni e delle numerose realtà, pubbliche e private, che aderiscono al progetto.

“La strada dei libri passa da…”, divenuto un appuntamento fisso e molto atteso nel panorama culturale dell’estate in Friuli Venezia Giulia, è giunto alla sesta edizione e anche quest’anno invita bambini e famiglie a esplorare la lettura al di fuori delle biblioteche nei luoghi più suggestivi della regione.

La particolarità di questo 2023 è la volontà di … guardare lontano: le letture condivise, i laboratori esperienziali, le narrazioni – anche musicali –, i giochi e gli spettacoli stanno animando infatti tantissime località dove è possibile ammirare torri, campanili e ampi e distesi panorami; luoghi di elezione, ricchi di storia e di fascino per occhi che cercano spazi lontani.

COS’È “LA STRADA”

“La strada dei libri passa da…” è una rassegna rivolta a bambini e famiglie che ogni anno propone, su tutto il territorio regionale, incontri di lettura, letture sceniche, spettacoli teatrali, laboratori musicali, visite speciali dentro ai musei e altre attività originali e curiose, che coinvolgono i bambini non solo in qualità di lettori ma anche di ascoltatori, fruitori, attori ed esploratori. L’idea dell’iniziativa è di portare i libri fuori dalla biblioteca, per consentire alla lettura di battere nuove strade verso altri luoghi di cultura e di bellezza.

Quest’anno, come suggerito dal titolo della rassegna, “La strada dei libri passa da… torri, campanili e panorami” del Friuli Venezia Giulia: 76 appuntamenti che coinvolgono ben 63 biblioteche e si svolgono in 69 luoghi diversi, di storia e di suggestione, per riscoprire il piacere della lettura all’aria aperta e valorizzare le bellezze del territorio, con l’obiettivo di unire la promozione della lettura agli altri percorsi di promozione culturale diffusi a livello regionale, dando vita a una rete sinergica che contribuisca alla crescita dell’intera comunità.

E per la prima volta in questa stagione, in alcuni degli appuntamenti, sarà anche possibile portarsi a casa qualche libro: qualche biblioteca, infatti, si è organizzata per portare con sé alcuni titoli nei luoghi de “La strada”, così che bambini e famiglie possano prenderli in prestito direttamente durante gli incontri.

I LUOGHI E LE COMUNITÀ

Sono 69 i luoghi che ospitano l’edizione 2023 de “La strada dei libri passa da…”, diffusi su tutto il territorio regionale e così suddivisi per provincia: 45 nella provincia di Udine, che comprendono parchi, giardini, terrazze, torri e campanili; 19 nella provincia di Pordenone, tra parchi, giardini, aree verdi e chiese; 3 nella provincia di Gorizia, luoghi di storia e di cultura, a Cormons, Villesse e Grado; infine, 2 nella provincia di Trieste (rispettivamente la Terrazza del Museo Revoltella e il Giardino Botanico Carsiana di Sgonico).

Una varietà di scenari e di paesaggi che non potrà che stupire: i luoghi di questa edizione, che siano parchi, giardini e chiese o campanili, torri e terrazze, consentono tutti – alla stregua dei libri e della lettura – di aprire lo sguardo verso un panorama ampio e sconfinato, che si proietta (in molti casi anche dall’alto) lontano, verso nuovi orizzonti.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LE 10 AREE TEMATICHE

Come nella scorsa edizione, anche quest’anno gli eventi in calendario sono strutturati secondo percorsi e aree tematiche differenti, rivolti a famiglie e bambini a partire dai 5 anni.

La strada dei libri è ancora lunga da percorrere e nel mese di agosto e settembre si attendono ben 16 appuntamenti, sparsi tra le province di Udine e Pordenone.

Lunedì 7 agosto, alle 18.00, a Dignano (UD), all’interno del Centro Civico di Piazza Cimolino, i bambini potranno ascoltare le storie dedicate al tema della leggerezza per il ciclo di appuntamenti NEL BLU. Un incontro in cui il mondo e la lettura si fanno leggeri come una piuma. Livio Vianello, curatore dell’evento, leggerà insieme ai partecipanti storie leggiadre, parole alate, e trasporterà i presenti in alto, nel blu, vicino alle chiome degli alberi e agli uccelli, per seguire le storie del signor Z.

L’evento è rivolto ai bambini dai 7 anni in su e alle loro famiglie, e rientra nel ciclo di incontri (8 in totale) sostenuti dalla Comunità Collinare del Friuli, dal titolo “Aspettando CollinArte”.

Il calendario prosegue martedì 8 agosto, alle 17.30, nella Villa Ottelio Savorgnan, nell’antico borgo di Ariis a Rivignano Teor (UD). In questo scenario incantevole, dal quale si narra che Shakespeare abbia tratto ispirazione per il suo Romeo e Giulietta, i bambini verranno coinvolti nelle storie SOTTO IL CAMPANILE a cura di Damatrà Onlus. Un viaggio verso l’alto, alla scoperta dei segreti custoditi nei campanili. A chiusura dell’evento, tutti i presenti potranno partecipare a un laboratorio di intreccio per costruire nidi e accoglienti rifugi.

A seguire, mercoledì 9 agosto, alle 17.00, la strada dei libri porta i piccoli lettori (dai 7 anni in su) e le loro famiglie a Sauris di Sotto (UD), dove, presso il Belvedere del Santuario di S. Osvaldo, potranno assistere e partecipare alle animazioni e alle letture dal titolo ANIMALI… MERAVIGLIOSI (E DOVE SCOVARLI). L’incontro, a cura di Livio Vianello, trasporterà i partecipanti nel meraviglioso mondo del signor Z., il curatore del “Museo Immaginario Animali Meravigliosi – MIAM”. Grazie al signor Z., i bambini impareranno a conoscere queste straordinarie creature, che nidificano sempre in luoghi elevati, e si divertiranno a scovare i loro nidi.

Si continua venerdì 18 agosto a Ravascletto (UD), dove, alle 15.30, nella sede della Protezione Civile (via Valcalda), bambini (dai 5 anni in su) e famiglie potranno scoprire le STORIE ALL’ULTIMO PIANO(FORTE!), curate da Chiara Carminati con Giovanna Pezzetta. Un ricco bottino di storie, da raccontare e cantare a suon di musica, che dall’ultimo piano di una casa scrutano l’orizzonte oltre i tetti, puntando lo sguardo verso il cielo e abbracciando nuove prospettive.

Lunedì 28 agosto, alle 17.30, le storie e i laboratori esperienziali dal titolo COSA SONO LE NUVOLE, a cura dell’Associazione culturale 0432, attendono bambini (dai 5 ai 10 anni) e famiglie al Parco degli Orbi di Muzzana del Turgnano (UD). I bambini saranno coinvolti in una serie di letture a voce alta e laboratori che uniscono scienza e creatività per indagare l’essenza e la natura delle nuvole, tra realtà e immaginazione. L’appuntamento con le nuvole avrà luogo anche nel giorno seguente a Pozzuolo del Friuli.

La strada dei libri prosegue a Bordano (UD), dove, martedì 29 agosto alle 17.00, nell’area di atterraggio Volo Libero Friuli (via Campo Sportivo), si terrà l’appuntamento a tema IL CIELO IN UNA STANZA: musica e parole per giocare e immaginare, dedicato a famiglie e bambini dai 5 anni in su e curato da Giovanna Pezzetta con Leo Virgili. Un incontro di narrazione musicale durante il quale la lettura incontra la musica e trasforma un pomeriggio noioso in un pomeriggio di gioco e immaginazione. L’appuntamento verrà riproposto mercoledì 30 agosto a Bagnaria Arsa, con una modalità particolare, nel pieno spirito “della strada”: una passeggiata tra le Case Narranti condurrà i partecipanti fino alla casa privata di Patrizia e Fabio, dove le storie prenderanno vita a suon di musica.

Il mese di agosto si chiude con un appuntamento che rappresenta un unicum all’interno del calendario di questa edizione della “Strada dei libri passa da…”: giovedì 31 agosto alle 18.00, nel Parco del Palazzo del Capitano (Borgo Castello, 2) di Cordovado (PN), bambini (dai 5 anni in su) e famiglie sono invitati a scoprire IL CASTELLO DELLA MUSICA, un regale incontro con le storie e la musica suonata dal vivo. L’evento, curato da Giovanna Pezzetta con Leo Virgili e Evaristo Casonato, è una narrazione concertante, un incontro coinvolgente e interattivo per ascoltare le storie e giocare con la musica suonata dal vivo, che si propaga da due immaginari castelli sull’albero.

Gli appuntamenti con “La strada dei libri passa da…” continuano nel mese di settembre. Venerdì 8 settembre, alle 17.00, le storie del ciclo TORRI E DRAGHI: due bambini di nome Artù e Merlino, a cura di Damatrà onlus, danno appuntamento a bambini e famiglie nel Parco della Biblioteca di Brugnera (PN). Un incontro che ripercorre la storia del mago più potente e del re più famoso di tutti i tempi, fin da quando erano ancora bambini. Una storia che ci riporta a un passato di cavalieri e dame, maghi e maghe, draghi tremendi e spade magiche, fortezze inespugnabili e boschi incantati. Una storia che affronta anche il tema dell’amicizia e del coraggio.

Nel calendario di questa edizione si sono tenuti anche gli appuntamenti dal titolo PANORAMI DI STORIE: libri e letture che guardano lontano, a cura di Luca Zalateu, per bambini dai 3 agli 8 anni. Una serie di incontri che hanno avuto come protagonisti libri che raccontano storie di chi guarda lontano, libri sognanti per contemplare orizzonti infiniti.

Non poteva, inoltre, mancare un riferimento a Italo Calvino, nel centenario dalla sua nascita. L’edizione 2023 di “La strada dei libri passa da…” ha infatti pensato a un ciclo di incontri dedicati al grande scrittore, dal titolo LE CITTÀ E IL CIELO. I cento anni di Italo Calvino sono stati l’occasione per accompagnare i bambini e le bambine lungo strade inesplorate, fatte di parole e immagini. Traendo liberamente ispirazione da Le città invisibili, Damatrà Onlus ha costruito il racconto di un viaggio alla scoperta di città meravigliose e impossibili: profumate, altissime, appese e dondolanti.

“La strada dei libri passa da… torri, campanili e panorami” si concluderà sabato 23 settembre alle 15.00 nella Corte di Palazzo Toffoli di Montereale Valcellina (PN), con le animazioni e le letture del ciclo ANIMALI… MERAVIGLIOSI (E DOVE SCOVARLI).

INFO

Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria.

Il programma completo (con date, orari e info per le prenotazioni) è consultabile online, sul sito di LeggiAMO 0-18, alla pagina >> https://leggiamofvg.it/la-strada-dei-libri-passa-da/

“La strada dei libri passa da…” fa parte di LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha come partner: CCM-Consorzio culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche-Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Ufficio Scolastico Regionale e Associazione Culturale Pediatri.

