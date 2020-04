Leggimontagna 2020, aperti i termini per la presentazione delle opere letterarie. On line anche il regolamento per “Cortomontagna 2020”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Narrativa, saggistica, racconti inediti. Generi diversi per declinare un elemento sostanziale comune: la montagna. Le opere letterarie ispirate allo spirito alpino sono le protagoniste del premio Leggimontagna, consolidato appuntamento culturale giunto quest’anno alla 18^ edizione. L’evento è organizzato dall’ASCA, Associazione delle Sezioni CAI di Carnia - Canal del Ferro - Val Canale, in collaborazione con l’UTI della Carnia, il Consorzio BIM Tagliamento, con il contributo e la partnership di prestigiosi Enti e Istituzioni. Leggimontagna 2020 conferma il format ormai collaudato e invita editori e scrittori a presentare le proprie produzioni alla segreteria organizzativa purché la pubblicazione sia avvenuta a partire da gennaio 2018 (consegna elaborati entro il 31 maggio 2020). Per quanto riguarda gli inediti, ogni autore può inoltrare un solo testo secondo le modalità previste dal regolamento (consegna entro il 30 giugno 2020; per i dettagli: www.leggimontagna.it). Il mondo della montagna, nella sua accezione più vasta esaltata dalle parole, la regola fondamentale da rispettare. A valutare i lavori è preposta una giuria apposita per ciascuna sezione, composta da figure di spicco del giornalismo, della letteratura, delle scienze sociali, delle arti visive e dell’alpinismo. In autunno, il momento clou, con le premiazioni. Anche per la 18^ edizione di Leggimontagna, la Fondazione Dolomiti UNESCO cofinanzierà, con ASCA, il Premio Speciale “Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO - Leggimontagna”. L’opera di saggistica che si aggiudicherà il Premio Speciale dovrà documentare la consapevolezza delle comunità rispetto agli eccezionali valori universali riconosciuti da UNESCO e la capacità di una conservazione attiva del territorio, oltre a riflettere le finalità e la filosofia di azione della Fondazione stessa.

Disponibile on line anche il regolamento di Cortomontagna, la sezione del premio dedicata ai cortometraggi giunta quest’anno alla 6^ edizione. Anche le videoproduzioni devono incentrarsi sul tema del concorso: la montagna, interpretata da diversi punti di vista e raccontata con le immagini in movimento secondo il linguaggio proprio di ogni regista. Quindici minuti la durata massima dei filmati, realizzati da appassionati che abbiano voglia di cimentarsi con l’espressione di un’idea e la trasmissione di un messaggio. C’è tempo fino al 30 settembre per la consegna delle opere che verranno valutate dalla giuria presieduta dal direttore della fotografia Dante Spinotti.

Tutte le informazioni e i bandi completi Leggimontagna e Cortomontagna 2020 sono disponibili su www.leggimontagna.it.

Per non perdere proprio nulla ed essere costantemente aggiornati sulle iniziative e gli appuntamenti proposti, il consiglio è di visitare la pagina Facebook e i profili Twitter e Instagram di Leggimontagna.