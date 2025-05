L’energia della Commedia dell’Arte per il secondo appuntamento della stagione teatrale. A Forni di Sopra in scena gli allievi-attori della Nico Pepe

Dopo la rilettura dell’Otello ad opera di Marina Massironi, la stagione teatrale 2025 di Forni di Sopra, promossa da Circuito ERT e amministrazione comunale, si appresta a vivere il secondo appuntamento. Venerdì 30 maggio alle 20.45 alla Ciasa dai Fornés arriveranno gli allievi-attori dell’Accademia d’arte drammatica Nico Pepe di Udine, impegnati nel canovaccio di Commedia dell’Arte Niente come sembra. Il testo, scritto e diretto da Claudio de Maglio, è interpretato da Federica Garbarini, Andrea Monteverdi, Massimo Filoso, Alvise Colledan, Erika Maria Cordisco, Sara Volpi, Sara Wegher, Silvia Cerchier, Iacopo Cesaria, Giulio Bianchi, Siro Pedrozzi e Santi Maccarrone.

Come da tradizione, la Commedia dell’Accademia Nico Pepe si ispira a eventi e personaggi realmente esistiti. Lo sfondo storico è quello della Guerra dei Trent’anni quando l’Europa era teatro di conflitti, capovolgimenti e continui riassetti dei confini a causa delle sfere di influenza dei diversi Stati, Ducati, Principati…

L’area è quella che dal territorio dei Laghi di Varese arriva fino alla Valtellina in cui ci fu una rivolta, proprio quattrocento anni fa, tra contendenti Francesi, Spagnoli e Svizzeri Grigioni. In tale contesto erano molto attivi il contrabbando con la Svizzera e i complotti orditi dai potenti di turno e Capitani di ventura spesso dediti a repentini “cambi di casacca”. Uno dei protagonisti di tali ribaltamenti fu Jürg Jenatsch considerato ancor oggi l’eroe del cantone svizzero dei Grigioni, personaggio che viene citato nella Commedia assieme ad altri dell’epoca, come ad esempio la figura del “pirata dei laghi”.

Gli allievi-attori, alle prese con una trama intricata e divertente, garantiscono energia e qualità interpretativa, supportati anche da sfarzosi costumi e dalle maschere di Stefano Perocco di Meduna.

La stagione di Forni di Sopra proseguirà sabato 14 giugno con David Larible, Il clown dei clown, e si concluderà sabato 28 giugno con il monologo comico di Leonardo Manera, Homo Modernus.

Informazioni e prevendite al sito ertfvg.it. Biglietti in vendita anche in Comune a Forni di Sopra i martedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 13.