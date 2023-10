Guerra ai Curdi. L’esercito turco bombarda l’ospedale di Dêrik nel nord-est della Siria

Un attacco aereo turco nella città di Dêrik, nel nord-est della Siria, ha completamente distrutto un ospedale appartenente all’amministrazione autonoma. Per i turchi obiettivo legittimo in quanto “infrastrutture del Partito dei lavoratori del Kurdistan”. Nel silenzio generale con la stampa internazionale tutta concentrata sulla situazione nella striscia di Gaza, un ospedale a Dêrik (Al-Malikiya), nella regione autonoma della Siria settentrionale e orientale, è stato completamente distrutto da un attacco aereo da parte dell’esercito turco. Inizialmente non era chiaro se l’attentato avesse provocato vittime. L’incidente è diventato noto solo venerdì pomeriggio, poiché in gran parte della regione la rete telefonica è crollata a causa di una diffusa interruzione della fornitura di energia elettrica in seguito alla massiccia ondata di attacchi aerei della Turchia il giorno precedente. Le forze dell’emergenza sono alla ricerca di possibili vittime.

L’ospedale bombardato si trova nel villaggio di Girê Vira (anche Girê Fera) a sud-est di Dêrik e fino a poco tempo fa fungeva da clinica Covid 19. Insieme alla “clinica mobile”, un progetto sanitario dell’associazione berlinese “Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg – Dêrik” e della Fondazione per le donne libere in Siria (WJAS), l’ospedale Covid era in realtà l’unico posto dove andare in caso di malattia per molte persone nei dintorni rurali di Dêrik. Gli attacchi aerei deliberati sugli ospedali costituiscono crimini di guerra secondo il diritto internazionale, ma non in tutti i territori, evidentemente. Giovedì scorso la Turchia ha effettuato numerosi attacchi contro le infrastrutture civili nel nord-est della Siria. Numerosi droni armati e aerei da combattimento sono entrati nello spazio aereo della regione autonoma (in teoria controllata dagli Stati Uniti) e hanno bombardato strutture vitali come sottostazioni e stazioni di distribuzione di elettricità, stazioni di pompaggio dell’acqua, impianti di produzione di petrolio e gas, nonché stazioni di servizio, dighe, fabbriche, un campo per sfollati e diversi villaggi. Tra le altre cose, le infrastrutture energetiche di Hesekê, Qamişlo e Amûdê sono state distrutte e gran parte delle regioni sono prive di elettricità.

Secondo le ultime informazioni sono stati bombardati più di quaranta obiettivi. Molti luoghi sono stati presi di mira più volte, hanno riferito venerdì le forze di sicurezza interna (Asayîş), stimando il numero attuale delle vittime degli attacchi aerei turchi a dodici morti e allo stesso numero di feriti. Sei delle vittime sono membri delle forze di sicurezza interna, il resto sono civili. Mercoledì, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha indicato come obiettivi legittimi “le infrastrutture del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e delle Unità di difesa popolare (YPG) in Iraq e Siria” dell’attacco e ha affermato che i due guerriglieri coinvolti nel sacrificio L’azione contro il Ministero dell’Interno domenica scorsa ad Ankara era stata organizzata nel nord della Siria e da lì era entrata in Turchia attraverso il confine altamente protetto. Le autorità e le forze di difesa dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord e dell’Est (AANES) e il PKK hanno respinto questa versione come una “menzogna” e hanno parlato di un pretesto costruito per lanciare la guerra di aggressione contro la Siria settentrionale e orientale che la Turchia aveva pianificato da molto tempo. Mercoledì la regione della Siria nord-orientale è stata presa di mira da pesanti attacchi di droni turchi. Nei giorni precedenti, l’aeronautica turca ha effettuato diverse ondate di attacchi nel Kurdistan meridionale (regione del Kurdistan iracheno, KRI).